Sátan Metal Festival: kündigt neue Bandwelle für 2026 an

Das aufstrebende Metal Festival Sátan in Island freut sich, die nächste Welle von Bands für 2026 bekannt zu geben. Neu im Line-up sind die isländischen Heavy Metaller Stripshow, die ihr erstes Konzert seit 30 Jahren spielen werden, sowie die belgischen Death Metal Ikonen Aborted, die norwegischen Old-School-Death-Metal-Legenden Cadaver, die isländische Power-Metal-Band Power Paladin, die isländischen Thrasher Bootlegs, die isländische Black-Metal-Brigade Nexion, die polnische Grindcore-Band Kookaveen und die Gewinner des kommenden Iceland Wacken Metal 2026, dessen Details derzeit noch bekannt gegeben werden.

Die dritte Ausgabe des Festivals findet vom 4. bis 6. Juni 2026 in Stykkishólmur auf der Snæfellsnes Halbinsel statt. Tickets für das nächste Jahr sind ab sofort hier erhältlich.

Das aktuelle Line-Up sieht wie folgt aus, weitere Bands werden noch bekannt gegeben!

Dimma

Sign

Stripshow

Aborted

Voivod

Misþyrming

Hamferð

Skitsystem

Cadaver

Necrowretch

Tailgunner

Power Paladin

Devine Defilement

Bootlegs

Nexion

Carpe Noctem

Wistaria

Barnaveiki

Kookaveen

Wacken Metal Battle 2026 Gewinner (TBA)

Die aktuelle Ausgabe des Festivals im Jahr 2025 war ein riesiger Erfolg und integrierte eine Vielzahl alternativer Genres von Hardcore bis Extreme, während sie einige der besten Künstler Islands zusammen mit internationalen Legenden präsentierte. Wyatt’s Metal bezeichnete das dreitägige Spektakel als Iceland’s Best Metal Festival, dessen ausführliche Rezension hier zu finden ist.

Sátan ist ein dreitägiges Metal-Festival, das in Stykkishólmur auf der Snæfellsnes-Halbinsel stattfindet. Das Festival legt den Fokus darauf, eine Auswahl der besten Metalbands Islands sowie eine sorgfältig kuratierte Auswahl internationaler Bands anzubieten.

Die Organisation hinter Sátan besteht aus Metalheads und Musikern, die seit bis zu 30 Jahren in der isländischen Szene aktiv sind und über umfangreiche Erfahrung in der Organisation von Musikfestivals und Konzerten sowie allgemeinen bandbezogenen Aktivitäten verfügen.

Jeder ist bei Sátan willkommen, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder sexueller Orientierung. Es gibt nur ein Ziel: dass alle, Mitarbeiter, Bands und Gäste, nach einem großartigen Festival mit einem Lächeln nach Hause gehen!

Sátan setzt sich für eine Nulltoleranzpolitik gegenüber Gewalt ein, und jegliche Form von Gewalt führt zur Ungültigkeit Ihres Tickets!

