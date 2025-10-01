Lord Of The Lost: veröffentlichen neue Single „One Of Us Will Be Next“

Lord Of The Lost legen mit der neuen Single One Of Us Will Be Next ein weiteres Zeugnis ihrer Vielseitigkeit vor – das zugehörige Album Opvs Noir Vol. 2 erscheint am 12. Dezember 2025 über Napalm Records. Sanfte Klaviermelodien tragen die Verletzlichkeit der gefühlvollen Ballade, die als Soundtrack für einen Aspekt des Lebens steht, den die meisten Menschen am liebsten ignorieren: sein Ende.

Ein tiefer Blick auf den Tod selbst erlaubt es Lord Of The Lost, mit dieser nachdenklichen Ergänzung ihrer umfangreichen Diskografie erneut Hoffnung an den dunkelsten Orten zu finden. Chris Harms’ eindringliche Stimme verwandelt die Vorstellung unseres Ablebens dabei in ein beinahe schönes Ereignis. One Of Us Will Be Next wird so zu einem weiteren Baustein, der das kommende Opvs Noir Vol. 2 zum würdigen Nachfolger des im Sommer erschienen ersten Teils der ambitionierten Album-Trilogie, Opvs Noir Vol. 1, macht.

Chris Harms über One Of Us Will Be Next:

„Inmitten eines Konzerts im vergangenen Jahr wurde mir auf einmal klar: Einer von uns in dieser Halle wird als nächstes gehen müssen. Heute Nacht auf dem Heimweg, in ein paar Wochen, Monaten oder Jahren. Aber unausweichlich wird einer von uns die nächste Person sein, die das Zeitliche segnet, und wir vermutlich in dieser Konstellation nicht mehr zusammenkommen. Das gleiche gilt für jede Familienfeier, jede Party mit Freunden oder auch für Zweisamkeit. One Of Us Will Be Next ist ein Appell, nicht im Vergangenen festzuhängen oder sein Glück in einer besseren Zukunft zu erhoffen, sondern dankbar zu sein für den Augenblick, die Gegenwart und die Gesellschaft, in der wir uns zu jedem gegenwärtigen Zeitpunkt befinden – und mit diesem Bewusstsein unseren Mitmenschen zu begegnen. Denn jedes Wort könnte unser letztes sein, in jedem Moment.“

Mit Opvs Noir Vol. 2 taucht das über Genregrenzen erhabene Sextett noch tiefer in die Entschlüsselung seines gewundenen Innenlebens ein und webt Hoffnung in das wundervoll dunkle Panorama, welches Opvs Noir Vol. 1 eröffnete. Nach dem berauschend bunten Blood & Glitter, das sie neben dem Finale des Eurovision Song Contest 2023 auch auf Nummer 1 der deutschen Album-Charts brachte, schlagen Lord Of The Lost auf Opvs Noir ein völlig anderes Buch auf. Opvs Noir Vol. 2 fügt dem dreiteiligen Zyklus elf weitere Songs hinzu, welche die auf Opvs Noir Vol. 1 begonnene Reise nahtlos weiterführt. Erneut von Frontmann Chris Harms in den historischen Chameleon Studios in Hamburg produziert, ist das Album ein weiteres mitreißendes Zeugnis der ungebrochenen Vielseitigkeit des Sextetts. Völlig furchtlos haben sich Lord Of The Lost längst spielerisch über Genrekonventionen und Erwartungen erhoben. Gnadenlos öffnet Opvs Noir Vol. 2 immer wieder neue Pforten im musikalischen Palast dieser Band und fühlt sich dennoch für Fans der ersten Stunde zu 100% ganz nach zu Hause an!

Opvs Noir Vol. 2: Fortsetzung folgt …

Das düster eingängige Eröffnungsstück The Fall From Grace beweist direkt Lord Of The Losts Gespür dafür, Ballsaal-Refrains mit Grabes-Melodien zu verweben – eine Fähigkeit, die bis zum letzten Ton der das Album abschließenden Ballade Sharp Edges über allen Songs thront. An der Seite von Lord Of The Lost stehen dabei gleichermaßen Szene-Lieblinge sowie Ausnahme-Artists verschiedenster Genres. Ob es Lena Scissorhands von Infected Rain ist, die das pechschwarze Would You Walk With Me Through Hell? durch die brutale bis zerbrechliche Bandbreite ihrer Stimme veredelt, oder Anna Brunner von League OF Distortion, die im Duett mit Chris Harms bei Please Break The Silence für Gänsehaut sorgt: Jedes Talent ist hier eine wichtige Szene im dunkelbunten Film für die Ohren, in der Welt von Opvs Noir. Unerwartet und doch so passend fügt sich der finnische Rapper Käärijä ein, Zweitplatzierter der Eurovision 2023, der den Raveyard zum Dancefloor macht, in einer Melange aus Industrial, Gothic und Rap auf Finnisch – als würde hier die Dämmerung eines neuen Genres eingeläutet werden. Die wohl bewegendste Kollaboration auf Opvs Noir Vol. 2 ist jedoch das mitreißende What Have We Become, bei dem sich der Elektronik-Künstler Iamx und Chris Harms zum kathartischen Duett treffen.