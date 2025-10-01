Ensiferum: kündigen Europatournee mit Freedom Call und Dragony an

Die finnischen Metal-Pioniere Ensiferum freuen sich, ihre bevorstehende Europatournee anzukündigen, die am 7. Januar 2026 in Heidelberg, Deutschland, beginnen wird. Die Band wird von den deutschen Power-Metal-Veteranen Freedom Call als Support begleitet, während die österreichischen Symphonic-Power-Metaller Dragony jede Nacht eröffnen werden.

Die Tour dient zum Support des neuesten Studioalbums Winter Storm, das einen weiteren Meilenstein in der gefeierten Karriere von Ensiferum darstellt. Winter Storm wurde von der Kritik hochgelobt und chartete stark in ganz Europa, was den Status von Ensiferum als eine der führenden Kräfte im melodischen Death/Power/Folk-inspirierten Metal weiter festigte. Die bevorstehenden Shows werden die kraftvollen und hymnischen Tracks des Albums auf der Bühne zum Leben erwecken, zusammen mit Fan-Favoriten aus dem umfangreichen Katalog der Band.

Ein Großteil des neuen Materials für Winter Storm entstand während des Covid-Lockdowns, als Markus Toivonen, Ensiferums Gründungs-Gitarrist, von Ensiferum, sich der Herausforderung stellte, neue Wege zu finden, um Musik zu machen – letztendlich komponierte er jeden Song, mit Ausnahme des mitreißenden und hymnischen Fatherland, der von Bassist Sami Hinkka geschrieben wurde. Die Ergänzung durch die kristallklaren melodischen Höhen von Sänger und Organist Pekka Montin gab 2020 auf Thalassic einen enormen Schub. Doch auf Winter Storm – einer fantasievollen Konzeptgeschichte, die von Hinkka verfasst wurde – findet Montins kraftvolle Stimme ihren optimalen Platz im Sound von Ensiferum. Indem er solch großartige, heroische Materialien zum Leben erweckt, wird der Sänger zu einer der größten gesanglichen Entdeckungen des Jahrzehnts.

Zeitgleich mit der Tour-Ankündigung veröffentlicht Ensiferum auch ein brandneues Lyric-Video zu ihrem Track From Order To Chaos, der vom aktuellen Album Winter Storm stammt. Das Video kann hier angesehen werden:

Mit hymnischen Refrains, unermüdlicher Energie und ihrer charakteristischen Mischung aus Folk-Melodien und Metal-Wut versprechen Ensiferum ein unvergessliches Live-Erlebnis für Fans in ganz Europa.

Ensiferum – Winter Storm Over Europe 2026

w/ Freedom Call, Dragony

07.01.2026 – DE, Heidelberg – Halle 02

08.01.2026 – IT, Treviso – New Age

09.01.2026 – CH, Zurich – Meh Suff! Winter Festival

10.01.2026 – FR, Paris – La Machine du Moulin Rouge

11.01.2026 – GB, London – O2 Academy Islington

13.01.2026 – LU, Esch / Alzette – Rockhal

14.01.2026 – NL, Haarlem – Patronaat

15.01.2026 – DE, Cologne – Live Music Hall

16.01.2026 – DE, Geiselwind – Music Hall

17.01.2026 – DE, Leipzig – Hellraiser

18.01.2026 – DE, Stuttgart – LKA Longhorn

19.01.2026 – DE, Hamburg – Markthalle

20.01.2026 – DE, Frankfurt – Batschkapp

21.01.2026 – DE, Berlin – Festsaal Kreuzberg

22.01.2026 – PL, Warsaw – Proxima

23.01.2026 – SK, Kosice – Colloseum

24.01.2026 – PL, Cracow – Hype Park

25.01.2026 – HU, Budapest – Barba Negra Red Stage

27.01.2026 – DE, Munich – Backstage Werk

28.01.2026 – CZ, Brno – Sono

29.01.2026 – AT, Salzburg – Rockhouse

30.01.2026 – DE, Memmingen – Kaminwerk

31.01.2026 – NL, Nijmegen – Doornroosje

01.02.2026 – BE, St. Niklaas – De Casino

