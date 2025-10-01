Ensiferum: kündigen Europatournee mit Freedom Call und Dragony an

Die finnischen Metal-Pioniere Ensiferum freuen sich, ihre bevorstehende Europatournee anzukündigen, die am 7. Januar 2026 in Heidelberg, Deutschland, beginnen wird. Die Band wird von den deutschen Power-Metal-Veteranen Freedom Call als Support begleitet, während die österreichischen Symphonic-Power-Metaller Dragony jede Nacht eröffnen werden.
Die Tour dient zum Support des neuesten Studioalbums Winter Storm, das einen weiteren Meilenstein in der gefeierten Karriere von Ensiferum darstellt. Winter Storm wurde von der Kritik hochgelobt und chartete stark in ganz Europa, was den Status von Ensiferum als eine der führenden Kräfte im melodischen Death/Power/Folk-inspirierten Metal weiter festigte. Die bevorstehenden Shows werden die kraftvollen und hymnischen Tracks des Albums auf der Bühne zum Leben erwecken, zusammen mit Fan-Favoriten aus dem umfangreichen Katalog der Band.
Ein Großteil des neuen Materials für Winter Storm entstand während des Covid-Lockdowns, als Markus Toivonen, Ensiferums Gründungs-Gitarrist, von Ensiferum, sich der Herausforderung stellte, neue Wege zu finden, um Musik zu machen – letztendlich komponierte er jeden Song, mit Ausnahme des mitreißenden und hymnischen Fatherland, der von Bassist Sami Hinkka geschrieben wurde. Die Ergänzung durch die kristallklaren melodischen Höhen von Sänger und Organist Pekka Montin gab 2020 auf Thalassic einen enormen Schub. Doch auf Winter Storm – einer fantasievollen Konzeptgeschichte, die von Hinkka verfasst wurde – findet Montins kraftvolle Stimme ihren optimalen Platz im Sound von Ensiferum. Indem er solch großartige, heroische Materialien zum Leben erweckt, wird der Sänger zu einer der größten gesanglichen Entdeckungen des Jahrzehnts.
Zeitgleich mit der Tour-Ankündigung veröffentlicht Ensiferum auch ein brandneues Lyric-Video zu ihrem Track From Order To Chaos, der vom aktuellen Album Winter Storm stammt. Das Video kann hier angesehen werden:
Mit hymnischen Refrains, unermüdlicher Energie und ihrer charakteristischen Mischung aus Folk-Melodien und Metal-Wut versprechen Ensiferum ein unvergessliches Live-Erlebnis für Fans in ganz Europa.
Ensiferum – Winter Storm Over Europe 2026
w/ Freedom Call, Dragony
07.01.2026 – DE, Heidelberg – Halle 02
08.01.2026 – IT, Treviso – New Age
09.01.2026 – CH, Zurich – Meh Suff! Winter Festival
10.01.2026 – FR, Paris – La Machine du Moulin Rouge
11.01.2026 – GB, London – O2 Academy Islington
13.01.2026 – LU, Esch / Alzette – Rockhal
14.01.2026 – NL, Haarlem – Patronaat
15.01.2026 – DE, Cologne – Live Music Hall
16.01.2026 – DE, Geiselwind – Music Hall
17.01.2026 – DE, Leipzig – Hellraiser
18.01.2026 – DE, Stuttgart – LKA Longhorn
19.01.2026 – DE, Hamburg – Markthalle
20.01.2026 – DE, Frankfurt – Batschkapp
21.01.2026 – DE, Berlin – Festsaal Kreuzberg
22.01.2026 – PL, Warsaw – Proxima
23.01.2026 – SK, Kosice – Colloseum
24.01.2026 – PL, Cracow – Hype Park
25.01.2026 – HU, Budapest – Barba Negra Red Stage
27.01.2026 – DE, Munich – Backstage Werk
28.01.2026 – CZ, Brno – Sono
29.01.2026 – AT, Salzburg – Rockhouse
30.01.2026 – DE, Memmingen – Kaminwerk
31.01.2026 – NL, Nijmegen – Doornroosje
01.02.2026 – BE, St. Niklaas – De Casino
Ensiferum online:
https://www.facebook.com/Ensiferum
https://www.instagram.com/ensiferummetal