Lord Of The Lost & Infected Rain: veröffentlichen gemeinsame Single „Would You Walk With Me Through Hell?“

Lord Of The Lost enthüllen die dritte Single ihres kommenden Albums Opvs Noir Vol. 2, das am 12. Dezember 2025 über Napalm Records erscheint. Auf Would You Walk With Me Through Hell? tun sich die Hamburger mit Infected Rain zusammen, die der Intensität von Lord Of The Lost eine zusätzliche harte Note verleihen. Mit Lena Scissorhands und Chris Harms treffen zwei Szene-Stimmen mit höchstem Wiedererkennungswert aufeinander und kreieren aus sanftem Klargesang, kraftvollen Growls und melancholischer Stimmung ein vielschichtiges Klanggewand.
Zuletzt begeisterten Lord Of The Lost an der Seite von Feuerschwanz auf ihrer Lords Of Fyre-Tour deutsche Fans, aktuell sind sie in Großbritannien und Irland unterwegs. 2026 stehen erneut Shows über den ganzen Globus verteilt an: Nach Touren in den USA, Kanada und Australien touren sie auf der kürzlich angekündigten Tovr Noir 2026 in 19 europäischen Ländern.
Chris Harms über Would You Walk With Me Through Hell?:
„Es war eine große Herausforderung, einen Lovesong mit einer so kraftvollen und positiven Botschaft zu schreiben, der gleichzeitig einen so düsteren Titel und eine noch dunklere Instrumentalisierung hat. Die Zusammenarbeit mit Lena, ihrer vielseitigen Stimme und ihrem intensiven Charisma, von der ersten Idee bis zum Endergebnis, war sowohl musikalisch als auch persönlich eine großartige Erfahrung!“
Lena Scissorhands ergänzt:
„Ich fühle mich unglaublich geehrt und freue mich sehr über die Einladung von Lord Of The Lost, Teil des Songs zu sein. Ich habe jede Minute der Arbeit daran geliebt und finde, dass er sehr einzigartig und wunderschön dunkel geworden ist. Ich kann es kaum erwarten, dass ihn die ganze Welt hört!“
Nach dem berauschend bunten Blood & Glitter, das sie neben dem Finale des Eurovision Song Contest 2023 auch auf Nummer 1 der deutschen Album-Charts brachte, schlagen Lord Of The Lost auf Opvs Noir ein völlig anderes Buch auf. Opvs Noir Vol. 2 fügt dem dreiteiligen Zyklus elf weitere Songs hinzu, welche die auf Opvs Noir Vol. 1 begonnene Reise nahtlos weiterführt.
Mit Opvs Noir Vol. 2 taucht die Band noch tiefer in die Entschlüsselung ihres gewundenen Innenlebens ein und webt Hoffnung in das wundervoll dunkle Panorama, welches Opvs Noir Vol. 1 im August dieses Jahres eröffnete.
Lord Of The Lost live 2025:
UK + Ireland Tour + Skarlet Riot, Julien-K
04.11.25 UK – Belfast
05.11.25 IE – Dublin
07.11.25 UK – Bristol
08.11.25 UK – London – Low Tickets!
09.11.25 UK – Southampton
Lordfest + Pain, Setyoursails, Pyogenesis
13.12.25 DE – Hamburg / Sporthalle
Lord Of The Lost live 2026:
Dark Winter Tour – USA & Canada 2026
Co-Headliner Tour w/ The Birthday Massacre
Special Guest Wednesday 13
19.01.26 US – Baltimore, MD / Baltimore Soundstage
20.01.26 US – Philadelphia, PA / Theatre of Living Arts
21.01.26 US – New Haven, CT / Toad’s Place
23.01.26 US – New York, NY / Webster Hall
24.01.26 US – Worcester, MA / The Palladium
25.01.26 CA – Montreal, QC / Beanfield Theatre
26.01.26 CA – Toronto, ON / Phoenix Concert Theatre
28.01.26 US – Cleveland, OH / House of Blues
29.01.26 US – Cincinnati, OH / Bongart’s
30.01.26 US – Detroit, MI / St. Andrews Hall
31.01.26 US – Chicago, IL / Concord Music Hall
02.02.26 US – Minneapolis, MN / First Avenue
04.02.26 US – Denver, CO / Summit Music Hall
05.02.26 US – Salt Lake City, UT / The Complex
07.02.26 US – Los Angeles, CA / The Fonda
08.02.26 US – San Francisco, CA / UC Theatre
Australia 2026:
19.02.26 AU – Brisbane / Crowbar 20.02.26 AU – Melbourne / Max Watts
21.02.26 AU – Sydney / Crowbar 22.02.26 AU – Adelaide / Lion Arts
Tovr Noir 2026
Special Guests:
Ad Infinitum [∞]
Dogma [†]
League Of Distortion [x]
12.03.26 NO – Oslo [∞]
13.03.26 SE – Göteborg [∞]
14.03.26 SE – Stockholm [∞]
16.03.26 FI – Tampere [∞]
17.03.26 FI – Helsinki [∞]
19.03.26 EE – Tallinn [∞]
20.03.26 LT – Vilnius [∞]
21.03.26 PL – Warschau [∞]
22.03.26 PL – Krakau [∞]
24.03.26 AT – Wien
25.03.26 HU – Budapest [∞]
27.03.26 GR – Athen [∞]
28.03.26 BG – Sofia [∞]
29.03.26 RO – Bukarest [∞]
09.04.26 NL – Amsterdam [†] [X]
10.04.26 FR – Paris [†] [X]
11.04.26 FR – La Roche-sur-Yon [†] [X]
12.04.26 FR – Toulouse [†] [X]
14.04.26 ES – Madrid [†] [X]
15.04.26 ES – Barcelona [†] [X]
17.04.26 FR – Lyon [†] [X]
18.04.26 BE – Durbuy Rock [†] [X]
24.04.26 DE – Hexentanz [†] [X]
25.04.26 CH – Pratteln [†] [X]
26.04.26 IT – Mailand [†] [X]
06.05.26 CZ – Prag [†] [X]