Lord Of The Lost & Infected Rain: veröffentlichen gemeinsame Single „Would You Walk With Me Through Hell?“

Lord Of The Lost enthüllen die dritte Single ihres kommenden Albums Opvs Noir Vol. 2, das am 12. Dezember 2025 über Napalm Records erscheint. Auf Would You Walk With Me Through Hell? tun sich die Hamburger mit Infected Rain zusammen, die der Intensität von Lord Of The Lost eine zusätzliche harte Note verleihen. Mit Lena Scissorhands und Chris Harms treffen zwei Szene-Stimmen mit höchstem Wiedererkennungswert aufeinander und kreieren aus sanftem Klargesang, kraftvollen Growls und melancholischer Stimmung ein vielschichtiges Klanggewand.

Zuletzt begeisterten Lord Of The Lost an der Seite von Feuerschwanz auf ihrer Lords Of Fyre-Tour deutsche Fans, aktuell sind sie in Großbritannien und Irland unterwegs. 2026 stehen erneut Shows über den ganzen Globus verteilt an: Nach Touren in den USA, Kanada und Australien touren sie auf der kürzlich angekündigten Tovr Noir 2026 in 19 europäischen Ländern.

Chris Harms über Would You Walk With Me Through Hell?:

„Es war eine große Herausforderung, einen Lovesong mit einer so kraftvollen und positiven Botschaft zu schreiben, der gleichzeitig einen so düsteren Titel und eine noch dunklere Instrumentalisierung hat. Die Zusammenarbeit mit Lena, ihrer vielseitigen Stimme und ihrem intensiven Charisma, von der ersten Idee bis zum Endergebnis, war sowohl musikalisch als auch persönlich eine großartige Erfahrung!“

Lena Scissorhands ergänzt:

„Ich fühle mich unglaublich geehrt und freue mich sehr über die Einladung von Lord Of The Lost, Teil des Songs zu sein. Ich habe jede Minute der Arbeit daran geliebt und finde, dass er sehr einzigartig und wunderschön dunkel geworden ist. Ich kann es kaum erwarten, dass ihn die ganze Welt hört!“

Nach dem berauschend bunten Blood & Glitter, das sie neben dem Finale des Eurovision Song Contest 2023 auch auf Nummer 1 der deutschen Album-Charts brachte, schlagen Lord Of The Lost auf Opvs Noir ein völlig anderes Buch auf. Opvs Noir Vol. 2 fügt dem dreiteiligen Zyklus elf weitere Songs hinzu, welche die auf Opvs Noir Vol. 1 begonnene Reise nahtlos weiterführt.

Mit Opvs Noir Vol. 2 taucht die Band noch tiefer in die Entschlüsselung ihres gewundenen Innenlebens ein und webt Hoffnung in das wundervoll dunkle Panorama, welches Opvs Noir Vol. 1 im August dieses Jahres eröffnete.

Lord Of The Lost live 2025:

UK + Ireland Tour + Skarlet Riot, Julien-K

04.11.25 UK – Belfast

05.11.25 IE – Dublin

07.11.25 UK – Bristol

08.11.25 UK – London – Low Tickets!

09.11.25 UK – Southampton

Lordfest + Pain, Setyoursails, Pyogenesis

13.12.25 DE – Hamburg / Sporthalle

Lord Of The Lost live 2026:

Dark Winter Tour – USA & Canada 2026

Co-Headliner Tour w/ The Birthday Massacre

Special Guest Wednesday 13

19.01.26 US – Baltimore, MD / Baltimore Soundstage

20.01.26 US – Philadelphia, PA / Theatre of Living Arts

21.01.26 US – New Haven, CT / Toad’s Place

23.01.26 US – New York, NY / Webster Hall

24.01.26 US – Worcester, MA / The Palladium

25.01.26 CA – Montreal, QC / Beanfield Theatre

26.01.26 CA – Toronto, ON / Phoenix Concert Theatre

28.01.26 US – Cleveland, OH / House of Blues

29.01.26 US – Cincinnati, OH / Bongart’s

30.01.26 US – Detroit, MI / St. Andrews Hall

31.01.26 US – Chicago, IL / Concord Music Hall

02.02.26 US – Minneapolis, MN / First Avenue

04.02.26 US – Denver, CO / Summit Music Hall

05.02.26 US – Salt Lake City, UT / The Complex

07.02.26 US – Los Angeles, CA / The Fonda

08.02.26 US – San Francisco, CA / UC Theatre

Australia 2026:

19.02.26 AU – Brisbane / Crowbar 20.02.26 AU – Melbourne / Max Watts

21.02.26 AU – Sydney / Crowbar 22.02.26 AU – Adelaide / Lion Arts

Tovr Noir 2026

Special Guests:

Ad Infinitum [∞]

Dogma [†]

League Of Distortion [x]

12.03.26 NO – Oslo [∞]

13.03.26 SE – Göteborg [∞]

14.03.26 SE – Stockholm [∞]

16.03.26 FI – Tampere [∞]

17.03.26 FI – Helsinki [∞]

19.03.26 EE – Tallinn [∞]

20.03.26 LT – Vilnius [∞]

21.03.26 PL – Warschau [∞]

22.03.26 PL – Krakau [∞]

24.03.26 AT – Wien

25.03.26 HU – Budapest [∞]

27.03.26 GR – Athen [∞]

28.03.26 BG – Sofia [∞]

29.03.26 RO – Bukarest [∞]

09.04.26 NL – Amsterdam [†] [X]

10.04.26 FR – Paris [†] [X]

11.04.26 FR – La Roche-sur-Yon [†] [X]

12.04.26 FR – Toulouse [†] [X]

14.04.26 ES – Madrid [†] [X]

15.04.26 ES – Barcelona [†] [X]

17.04.26 FR – Lyon [†] [X]

18.04.26 BE – Durbuy Rock [†] [X]

24.04.26 DE – Hexentanz [†] [X]

25.04.26 CH – Pratteln [†] [X]

26.04.26 IT – Mailand [†] [X]

06.05.26 CZ – Prag [†] [X]