Tailgunner: kündigen neues Album an, haben erste Single „Midnight Blitz“ enthüllt

Tailgunner sind die neuen Fackelträger des NWOBHM! Der Vertrag mit Napalm Records ist gerade erst unterschrieben, da kündigt die junge britische Band auch schon ihr zweites Album Midnight Blitz für den 6. Februar 2026 an. Stark vom klassischen Heavy-Metal-Sound beeinflusst, haben sich Tailgunner die Unterstützung ihrer Helden gesichert: Nachdem sie als Vorgruppe von KK’s Priest einen bleibenden Eindruck hinterließen, übernahm der legendäre Gitarrist K. K. Downing die Produktion von Midnight Blitz – eine seltene Ehre. Ebenso wie einst ihre Einflüsse hat die junge Band den Blick fest nach vorne gewandt. Dabei entwickeln sie ihren Sound ohne je Kompromisse stetig fort – Heavy Metal in Reinform!

Zur Ankündigung gibt es direkt die erste Single, passend eingeleitet durch Luftschutzsirenen: Der Titeltrack und erste neue Song Midnight Blitz belebt die Achtziger mit Blitzkrieg-Drums und Twin-Lead-Gitarren zum Leben. Kein Wunder, dass selbst K. K. Downing von Tailgunner überzeugt ist – diese junge Band aus dem Heimatland des Metal sollte man im Auge behalten!

Tailgunner über Midnight Blitz:

„Als wir mit unserem Debütalbum auf Tour waren, haben wir die Bühne mit Mitgliedern von Iron Maiden, Judas Priest und Accept geteilt – wir haben beobachtet, gelernt, und es festgehalten. Das Ziel von Midnight Blitz war es, einen Album-Opener für die Ewigkeit zu erschaffen, so wie Aces High, Welcome To The Jungle oder Hells Bells. Jeder erinnert sich an das erste Mal, dass er einen solchen eröffnenden Song hört, der alles verändert. Die Haare im Nacken stellen sich auf und man begreift, dass von diesem Moment an nichts mehr sein wird wie zuvor. Der Startschuss für die nächste Ära von Tailgunner ist gefallen: ‚Masters of the skies, never call it quits. Time to do or die, we are the Midnight Blitz!‘“

K.K. Downing über Tailgunner:

„Eine Band wie Tailgunner hätten wir schon vor Jahren aus der britischen Szene emporsteigen sehen müssen. Sie verkörpern alles, für das der Heavy Metal steht: Sie sind laut und stolz und stehen in der Tradition all der Metal-Größen, die vor ihnen kamen. Ihre rohe Energie und ihr eigenständiger Stil vereinen alle Szene-Urväter. Maiden, Priest, Motörhead, Def Leppard – die Liste ist endlos. Die Band bringt eine jugendliche Frische und eine Einzigartigkeit mit, die sie ohne Zweifel zu Fan-Favoriten machen werden!“

Midnight Blitz ist klassischer Heavy Metal, ohne zur Persiflage zu werden – dies ist eine Band der Gegenwart, die sich nicht in Ehrerbietung verliert, sondern entschlossen ist, selbst die Metal-Götter einer neuen Generation von Headbangern zu werden. Tailgunner zeigen mühelos ihr Können, beweisen sich als Zukunft des Heavy Metal und übernehmen die Fackel von den Legenden selbst. Eingängige Hooks und energiegeladene Riffs: Schließt euch K.K. Downing an und entdeckt jetzt eure neuen Helden!

Tailgunner über Midnight Blitz:

„Der Midnight Blitz schnellt lautlos durch die Luft: Als Heavy-Metal-Miliz stürzt er sich mit Schallgeschwindigkeit auf seine Beute herab! Als wir mit unserem Debütalbum auf Tour waren, beschrieb uns ein Roadie als ‚uneheliches Kind von Maiden und Priest‘, und das wurde zum Leitmotiv unseres neuen Albums Midnight Blitz. Genau wie unsere Vorgänger sind wir entschlossen, weiterzutragen und, weiterzuentwickeln, wofür wir stehen, dabei jedoch nie von dem abzuweichen, womit wir angefangen haben: Heavy Metal in Reinform! Wir beten nicht nur an, was vor uns da war, wir sind bereit, in diese Fußstapfen zu treten und die Helden einer neuen Generation zu werden! Wir haben mit unserem ersten Album über 100 Shows gespielt und uns die Bühne mit einigen der legendärsten Namen im Metal geteilt, während wir in Form von Blut, Schweiß, Tränen und endlosen Tour-Nächsten unseren Tribut gezahlt haben. Alles, was wir gelernt haben, gibt es nun in zehn Songs zu hören, die ein unverzichtbares Tailgunner-Album formen – produziert von niemandem Geringerem als dem Metal-Gitarren-Gott K. K. Downing. Eng mit ihm zusammenzuarbeiten, war eine einmalige Erfahrung, und seine Handschrift ist auf diesem Werk zu hören!“

Die ambitionierte Band feuert auf zehn energischen Tracks mit mehr Präzision als zuvor. Eine Luftschutzsirene kündigt den kraftvollen Titelsong Midnight Blitz an, dessen Blitzkrieg-Drums und Twin-Lead-Gitarren eine hohe Messlatte für alles Folgende setzen. Das epische Tears In Rain zeigt die vielseitige Stimme von Frontmann Craig Cairns und die Fähigkeit der Band, mitreißende Refrains zu liefern. Follow Me In Death zeigt Tailgunners Maiden-ähnliche Herangehensweise an grandiose Melodien, während das von der Horrorkomödie The Lost Boys (1987) inspirierte Dead Until Dark die Achtziger-Vibes voll aufdreht. Barren Lands And Seas Of Red verwebt weiterhin eingängige Refrains mit manischen Thrash-Riffs und beweist dabei einen Hang zur Epik, bevor die Ballade War In Heaven dem Publikum eine Verschnaufpause gönnt – Gänsehaut garantiert! Das folgende Blood Sacrifice erhöht das Tempo deutlich und bietet zahlreiche Gelegenheiten, gemeinsam mit Tailgunner die Faust zu heben, während Night Raids und Eye Of The Storm triumphale Töne einstreuen – die perfekte Vorbereitung auf das große Finale. Das Power-Metal-Feeling von Eulogy rundet Midnight Blitz meisterhaft ab, indem es von sanft orchestrierten Melodien und einprägsamen Vocals in ein Speed-Metal-Feuerwerk übergeht.

Midnight Blitz Tracklist:

1. Midnight Blitz

2. Tears In Rain

3. Follow Me In Death

4. Dead Until Dark

5. Barren Lands And Seas Of Red

6. War In Heaven

7. Blood Sacrifice

8. Night Raids

9. Eye Of The Storm

10. Eulogy

Midnight Blitz wird in den folgenden Formaten verfügbar sein:

– 1LP Gatefold Splatter Cristallo/Red, Skyblue – streng limitiert auf 300 Exemplare

– 1LP Gatefold Splatter Dark Night Blue – streng limitiert auf 300 Exemplare

– 1LP Gatefold Translucent Red

– 1LP Gatefold Solid Baby Pink – streng limitiert auf 300 Exemplare (Band Shop exklusiv)

– 1LP Gatefold Translucent Blue – ausschließlich in UK erhältlich

– Digipack & Shirt Bundle

– Music Cassette Grey – streng limitiert auf 100 Exemplare

– 6 Page Digipack

– Digital Album

Tailgunner live 2026:

With Hammerfall

14.01.26 CH – Pratteln / Konzertfabrik Z7

15.01.26 CH – Lausanne / Les Docks

17.01.26 ES – Barcelona / Razzmatazz

18.01.26 ES – Murcia / Mamba

20.01.26 ES – Sevilla / Custom

21.01.26 PT – Lissabon / Republica Da Musica

22.01.26 PT – Porto / Hard Club

23.01.26 ES – Madrid / La Riviera

24.01.26 ES – Villava / Sala Totem

26.01.26 IT – Mailand / Alcatraz

30.01.26 WL – Porthcawl, Wales / Planet Rock Winters End Festival

Tour Support for Fozzy’s Eyes On You Tour

06.02.26 EN – Brighton, England / Chalk

07.02.26 EN – Margate, England / Dreamland

08.02.26 EN – Manchester, England / The Ritz

10.02.26 EN – Norwich, England / Epic Studios

11.02.26 EN – Bradford, England / Nightrain

13.02.26 EN – Nottingham, England / Rock City

14.02.26 SC – Glasgow, Scotland / TV Studios

15.02.26 EN – Newcastle, England / Boiler Shop

17.02.26 WL – Cardiff, Wales / Tramshed

18.02.26 EN – Torquay, England / The Foundry

19.02.26 EN – Southampton, England / The 1865

20.02.26 EN – London, England / Electric Ballroom

21.02.26 EN – Wolverhampton, England / KK’s Steel Mill

Summer Festivals 2026

05.06.26 IS – Stykkishólmur / Sátan Festival

06.06.26 SE – Sölvesborg / Sweden Rock Festival

13.06.26 UK – Donington Park / Download Festival

26.06.26 CZ – Spálené Poříčí / Basinfire Fest

18.07.26 UK – Maidstone / Maid of Stone Festival

09.08.26 DE – Geiselwind / Keep It True Legions Festival

15.08.26 NL – Eindhoven / Dynamo Metal Fest

05.09.26 UK – Coventry / Hella Rock Festival (Coventry Empire)

Tailgunner sind:

Craig Cairns – Gesang

Rhea Thompson – Lead-Gitarre

Zach Salvini – Lead-Gitarre

Bones – Bass

Eddie Mariotti – Schlagzeug