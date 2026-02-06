Interview mit Thomas “Bones” Hewson von Tailgunner zum neuen Album „Midnight Blitz“

Artist: Tailgunner

Herkunft: England

Genre: Heavy Metal, Power Metal, NWoTHM

Label: Napalm Records

Link: https://tailgunner.bandcamp.com/album/midnight-blitz

Bandmitglieder:

Gesang – Craig Cairns

Gitarre – Rhea Thompson

Bass – Thomas “Bones” Hewson

Gitarre – Zach Salvini

Schlagzeug – Eddie Mariotti

Im Februar 2026 legen Tailgunner ihr zweites Album Midnight Blitz auf den Tisch. Wir fragten beim Bassisten Thomas “Bones” Hewson nach, wie der Entstehungsprozess war, wo die Wurzeln der Band liegen und welche weiteren Ziele Tailgunner verfolgen.

Time For Metal / Jürgen F.

Vielen Dank für deine Zeit und Gratulation zu einem ganz starken zweiten Album, Midnight Blitz. Wann haben Tailgunner mit dem Sammeln von Ideen und dem Songwriting angefangen?

Tailgunner / Bones

Die Anfänge liegen noch in der Zeit der Pandemie. Die ersten Songideen haben wir bereits 2021 entwickelt. Die meisten Tracks entstanden aber im Jahr 2024.

Time For Metal / Jürgen F.

Tailgunner sind junge Menschen, die den metallischen Stil von vor 40 Jahren zelebrieren. Wo sind eure Wurzeln, dass ihr euch an der Musik eurer Großeltern aus den 80ern orientiert? Hat jemand von euch eine Plattensammlung geerbt?

Tailgunner / Bones

Wir sind mit Bands wie Iron Maiden, Judas Priest, Black Sabbath, Saxon oder Motörhead aufgewachsen. Das war und ist alles, was uns musikalisch angesprochen und interessiert hat. Genau diesen Ansatz verfolgen wir auch als Band und wollen den Geist der oben genannten Musikrichtung in unserer Musik widerspiegeln.

Time For Metal / Jürgen F.

Von einem kleinen Label beim Debüt mit der zweiten Platte zu einem Major Label. Was hat sich mit dem Schritt zu Napalm Records für euch verändert? Seid ihr beim Songwriting und der Songauswahl anders vorgegangen als beim Debüt?

Tailgunner / Bones

Für uns als Band hat sich intern eigentlich nichts wirklich verändert. Wir schreiben für uns selbst, sodass wir mit dem Material glücklich sind. Das gilt am Ende auch für das Label und alle anderen Player im Musikbusiness. Alle sind willkommen, aber mit der Musik müssen wir als Band glücklich sein. Napalm Records ist ein großartiges Zuhause für uns. Das Label hat den Ruf, Bands wachsen zu lassen – genau da müssen wir hin und das sind unsere zukünftigen Ziele.

Time For Metal / Jürgen F.

Midnight Blitz spiegelt viele verschiedene Facetten der metallischen Geschichte wider. Gitarrist Zach trägt bei Konzerten gerne ein Helloween-Shirt. Wie seht ihr die Musik von Helloween aus den 80ern? Sind Scheiben wie Walls Of Jericho oder die beiden Keepers Of The Seven Keys für euch richtungsweisende LPs?

Tailgunner / Bones

Helloween waren einer der Katalysatoren für uns, um diese Band überhaupt zu gründen. Diese ersten drei Alben, besonders die beiden Keeper Of The Seven Keys, sind perfekt. Die Platten beweisen, dass es möglich ist, in verschiedenen musikalischen Stilen zu agieren, die aber trotzdem hervorragend auf einem Album wirken. Die ersten Scheiben von Helloween sind großartige Blaupausen und die Kürbisköpfe gehören zu unseren Lieblingsbands.

Time For Metal / Jürgen F.

Neben einem neuen Label haben Tailgunner einen neuen, sehr namhaften Produzenten. Wie ist es zu der Zusammenarbeit mit KK Downing gekommen?

Tailgunner / Bones

KK ist seit unserer Debüt-EP Crashdive im Dezember 2022 ein Fan von uns. Er lud uns ein, die erste KK’s Priest-Show gemeinsam mit Paul Di’Anno zu eröffnen. Es war unser erstes großes Support-Konzert und eine große Ehre. Wir blieben in Kontakt, tourten 2024 gemeinsam, und als es Zeit war, einen Produzenten für dieses neue Album zu finden, haben wir ihn einfach angerufen und nachgefragt. KK hat erwähnt, dass er schon seit den frühen Def Leppard auf eine Band wie unsere aus Großbritannien gewartet hat, also ist es eine großartige Kombination für die neue Platte Midnight Blitz.

Time For Metal / Jürgen F.

Tailgunner hatten auf diversen Konzerten Painkiller als Coverversion auf der Setlist. Ist die Zusammenarbeit mit KK Downing für euch sowas wie ein Ritterschlag?

Tailgunner / Bones

Ja und nein, KK ist die richtige Person, um dieses Album zu produzieren, aber wir würden niemals mit jemandem arbeiten, nur weil wir ihn mögen oder weil er einen großen Namen hat. Unser Produzent muss genau zur Band passen. KK hat alle klassischen Priest-Alben mitproduziert, und wir brauchten jemanden mit diesem reichhaltigen Erfahrungsschatz.

Time For Metal / Jürgen F.

Der Longtrack Barren Lands And Seas Of Red liefert diverse Einflüsse von Thrash bis zum US-Power-Metal. Wer hat die Musik konzipiert, die an US-Größen aus den 80ern erinnert?

Tailgunner / Bones

Ich habe diesen Song geschrieben, und ja, er ist von genau dieser musikalischen Richtung beeinflusst, aber vor allem von Megadeth und Warlord. Es gibt aber auch Stücke auf der Platte, die mehr in die Richtung von Iron Maiden, Helloween, Blind Guardian oder Judas Priest tendieren.

Time For Metal / Jürgen F.

Bei den Gigs 2025 nutzten Tailgunner einen speziellen Mikrofonständer, bei dem das Bandlogo den Fuß bildet. Wie konzipiert ihr eure Live-Auftritte und den Einbau solcher Gimmicks, wie den Mikrofonständer?

Tailgunner / Bones

Craig, unser Frontmann, hat das Teil selbst entworfen und gebaut. Eine Firma hat Tausende von Pounds für den Bau eines derartigen Ständers haben wollen. Also haben wir, wie bei vielen Dingen bei Tailgunner, gesagt: Scheiß drauf, wir machen es selbst.

Time For Metal / Jürgen F.

Im Sommer sind Tailgunner auf den großen Festivals, unter anderem dem Sweden Rock, wo ihr unter anderem mit Iron Maiden die Bühne teilen werdet. Werden Träume wahr?

Tailgunner / Bones

Ja, wir freuen uns aufs Sweden Rock. Es ist ein Ort, an dem ich schon als Kind spielen wollte. Mit Iron Maiden in einem Billing zu stehen, ist cool. Hoffentlich können wir das irgendwann noch mal wiederholen.

Time For Metal / Jürgen F.

Tailgunner waren bereits zweimal auf einem ganz besonderen Festival in Deutschland. Rock In Rautheim integriert Menschen mit Behinderung in die Organisation des Festivals. Wie war die Zeit für die Band auf dem Festival?

Tailgunner / Bones

Wir lieben das Rock In Rautheim. Marco, der Veranstalter, ist einer der nettesten Typen, die wir bisher in unserer kurzen Karriere kennengelernt haben. Es ist ein großartiges Festival. Wir kommen sehr gerne wieder.

Time For Metal / Jürgen F.

Bereits mehrfach waren Tailgunner bei Oliver Weinsheimer und dem Keep It True Festival. 2026 kehren Tailgunner im Sommer erneut zurück. Wie habt ihr eure bisherigen Auftritte auf dem Keep It True erlebt und welche Erwartungen habt ihr für das Festival, bei dem Tailgunner unter anderem mit Savatage, Armored Saint und Metal Church auf der Bühne stehen werden?

Tailgunner / Bones

Hoffentlich haben wir mehr Schlaf diesmal. Als wir vorheriges Mal beim Keep it True gespielt haben, war es auf der ersten Tour, die wir jemals außerhalb Großbritanniens gemacht haben. Wir waren Headliner in Deutschland und hatten zwischen einer Show zwei Stunden Schlaf, und dann ging es zum Keep it True. Oliver ist aber großartig, er hat einen hervorragenden Bandgeschmack. Was ist das für ein grandioses Billing im kommenden Sommer.

Time For Metal / Jürgen F.

Vielen Dank für deine Zeit, die berühmten letzten Worte sind bei dir.

Tailgunner / Bones

Vielen Dank, folgt uns auf den bekannten Kanälen, wir sehen uns auf der Tour.