Green Lung: kündigen ihre „Dance To The Grave“-Tour 2026 durch Großbritannien und Europa für Dezember an

Beflügelt von einer absolut legendären Heimspiel-Show beim Desertfest London am vergangenen Wochenende, und unmittelbar nach der Ankündigung ihres lang erwarteten vierten Studioalbums Necropolitan, das am Freitag, den 11. September erscheint, kündigen Green Lung für diesen Winter einen „Schwarzen Kreuzzug“ durch Großbritannien und Europa an: die Dance To The Grave Tour MMXXVI.
Als Special Guests werden auf dieser Tour High On Fire mit von der Partie sein, unterstützt von Gnome. Das Tourplakat wurde von Richard Wells entworfen, einem langjährigen künstlerischen Wegbegleiter der Band.
Green Lung – Dance To The Grave Tour MMXXVI
w/ High On Fire & Gnome
03-Dec BE Antwerp @ Trix
04-Dec DE Frankfurt am Main @ Batschkapp
05-Dec DE Munich @ Backstage
07-Dec AT Vienna @ Arena
08-Dec DE Leipzig @ Anker
10-Dec DE Hamburg @ Große Freiheit 36
11-Dec DE Berlin @ Astra Kulturhaus
12-Dec DE Cologne @ Carlswerk Victoria
13-Dec NL Tilburg @ O13
14-Dec FR Paris @ Bataclan
16-Dec UK London @ The Roundhouse
17-Dec UK Bristol @ Bristol Electric
18-Dec UK Manchester @ Manchester Academy
19-Dec IE Dublin @ The Academy
20-Dec UK Glasgow @ SWG3 Galvanizers
Informationen und Tickets: https://www.greenlung.co.uk/
Der allgemeine Ticketvorverkauf beginnt am: Freitag, 22. Mai, um 09:00 Uhr (BST).
Der exklusive Vorverkauf startet am 19. Mai 20. Mai 2026
Mehr Informationen zum kommenden Album Necropolitan findet ihr hier:
Green Lung sind:
