The Fals: veröffentlichen ihre neue Single „Pyramids“ und kündigen Vinyl-Edition von „Where Cold Steel Gleams“ für den 22.05. an

Die deutsche Black-Heavy-Metal-Macht The Fals präsentieren Pyramids – eine neue Single, die aus ihrem kommenden Album Where Cold Steel Gleams ausgekoppelt wurde. Als ein Werk, geschmiedet aus kaltem Stahl und uraltem Staub, erkundet das Album dunkle Rituale, zerstörerische Zauberer und die rauen Legenden des Landes Fals.

Die Vinyl-Edition von Where Cold Steel Gleams erscheint am 22. Mai 2026 über Undercover Records und ist auf 300 farbige LPs limitiert. Digital ist das Album bereits erhältlich.

Where Cold Steel Gleams – Trackliste:

Crushing The Skull Of The Insane Priest Incursion Of Plains, Citadel Rise Vigilance Renewed Iron Chains – Slaying The Apostles Of Zyrbataar Where Cold Steel Gleams Great Beast Of Xar’Ghol Of Grime And Gust Pyramids

Aufgenommen und abgemischt in den Journey Into Eternity Studios unter der Regie von Sascha Bastian (Witching Hour), liefert das Album einen rohen, scharfen und kompromisslosen Sound. Das Cover-Artwork stammt von Khaos Diktator Design.

The Fals sind:

C.S. – Gesang, Bass, Synthesizer

Arthur Sturmbringer – Gitarren

K. – Schlagzeug

The Fals online:

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