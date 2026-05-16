John Diva & The Rockets Of Love: kündigen neues Album „Your Favorite Drug“ an

Die gefeierten Rocker John Diva & The Rockets Of Love freuen sich, die Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten neuen Albums Your Favorite Drug anzukündigen, das am 16. Oktober 2026 über Frontiers Music Srl erscheinen wird.

Aus diesem Anlass enthüllt die Band den explosiven ersten Track samt offiziellem Video – Bigger Than America.

Die Band erklärte dazu: „Getragen von einem kraftvollen und unwiderstehlichen Hard-Rock-Riff, das einen sofort mit dem Kopf nicken lässt: An diesem Song ist einfach alles BIG. Bigger Than America besitzt alle Zutaten, um ein waschechter Feel-Good-Rock-’n’-Roll-Sommerhit zu werden. Als erste Single des kommenden Albums könnten die Aussichten kaum besser sein. Dreht das Autoradio auf, tretet aufs Gas, und das Grinsen stellt sich ganz von allein ein. Und wer möchte, darf dabei gerne auch zwischen den Zeilen lesen.“

John Diva fügte hinzu: „Die Zeile Bigger Than America kam mir irgendwann im Januar in den Sinn – genau zu jener Jahreszeit, in der es einfach nur kalt und trist ist und die eigenen Energiereserven langsam zur Neige gehen. Ich hielt an der Zeile fest und kombinierte sie mit einem Riff, das Snake ursprünglich für einen anderen Song vorgesehen hatte. Unser Produzent Hannes Braun arbeitete während seines Urlaubs auf Fuerteventura an diesen Ideen und kehrte mit einem Ergebnis zurück, das uns schlichtweg umhaute. Ich konnte es kaum erwarten, den Song aufzunehmen – und tatsächlich hat er alle Erwartungen noch übertroffen. Jedes Mal, wenn ich diesen Track höre, grinse ich über beide Ohren.“

John Diva & The Rockets Of Love feiern ein triumphales Comeback mit ihrem explosiven neuen Album Your Favorite Drug. Voller Attitüde, Selbstbewusstsein und kompromissloser Energie liefert die Band ein Hard-Rock-Erlebnis unter Volldampf ab, das sich gleichermaßen zeitlos und elektrisierend frisch anfühlt.

Die Band kommentierte: „Wir wollten absolute Fokussierung und Intensität erreichen – und bei der Produktion, in der Zusammenarbeit mit Hannes, extrem effizient vorgehen. Was nach harter Arbeit klingt (und das war es auch) – dieses Schärfen des Fokus – hat uns viel Freude bereitet. Es kann durchaus Spaß machen, so lange auf einen Rohdiamanten einzuhämmern, bis er funkelt und strahlt. Diesmal liegt der Schwerpunkt weniger auf Experimenten (wie beispielsweise bei American Amadeus) – wenngleich das Album insofern dennoch experimentell ist, als alles Unnötige rigoros gestrichen wurde.“

John Diva fügte hinzu: „Wenn ich an die Entstehung dieses Albums denke, schwingt dabei eine sehr persönliche Ebene mit. Wir haben in Süddeutschland aufgenommen – der Heimat meiner Familie –, und während der Sessions habe ich bei Verwandten gewohnt. Das weckte viele wunderbare Erinnerungen, sodass ich mit einer doppelten Portion Freude ins Studio ging: Ich konnte der Platte alles geben und mich gleichzeitig wieder mit meinen Wurzeln verbinden.“

„Your Favorite Drug war ein ‚Trip‘ im wahrsten und saubersten Sinne des Wortes – wir blieben komplett nüchtern, arbeiteten aber in einem wahren Schaffensrausch. Das Schreiben, Aufnehmen und Fertigstellen des Albums gingen rasend schnell vonstatten; beim vierten Album weiß man einfach genau, was man will – und wie man es bekommt. Es steckt auch viel Spontanität darin: Der Titeltrack entstand innerhalb weniger Stunden, und Songs wie Bigger Than America entwickelten sich zu etwas Größerem und Kühnerem, als wir es uns ursprünglich vorgestellt hatten“, fährt er fort.

Vollgepackt mit gewaltigen Hooks, mitreißenden Refrains und messerscharfen Riffs, präsentiert Your Favorite Drug die Band auf dem Höhepunkt ihrer Songwriting-Kunst. Herausragende Titel wie Bigger Than America und The Devil’s Got My Back erweisen sich als wahre Hymnen – prädestiniert dafür, die Bühnen in Brand zu setzen und jeden Hard-Rock-Fan mit ihrer ansteckenden Energie und ihren Mitsing-Refrains zu begeistern.

Produziert von Hannes Braun, besticht das Album durch einen Sound, der gleichermaßen ausgefeilt und rau ist und die überlebensgroße Persönlichkeit der Band perfekt zur Geltung bringt. Dies ist mehr als ein Comeback – es ist ein Statement.

John Diva & The Rockets Of Love sind zurück: lauter, dreister und süchtigmachender als je zuvor.

Your Favorite Drug Tracklist:

1. The Devil’s Got My Back

2. Bigger Than America

3. No Mercy For The Teenage Heart

4. Lamborghina

5. Favorite Drug

6. S.M.I.L.E.

7. Love Is Cold

8. Girls In Overdrive

9. Spectacular

10. Soundtrack Of My Life

Line Up:

John Diva

Snake Rocket

Remmie Martin

Marcus Coolman jr.

C.J. Stevens