T.H. &The Boneshakerz am 09.02.2024 im Hamburger Club am Donnerstag

Event: Last Train To Graceland Tour 2024

Band: T.H. & The Boneshakerz

Ort: Club am Donnerstag, Hamburg-Bergedorf

Datum: 09.02.2024

Kosten: 15 Euro

Zuschauer: etwa 50 bis 80

Genre: Bluesrock, Southern Rock

Link: https://www.boneshakerz.net/

Setliste:

Intro Thunder Road Are U Ready Keep On Moving Dirty Queen The Golden Gods Son Of The Storm Last Dance With Mary Jane Waiting For The Thunder Tell Me (Kashmir) Open G Interlude Rollin Let´s Get High One Way Ticket Shining Star I Don´t Need Hammond Interlude Fly Like An Eagle Rockin In The Free World Rock´N´Roll Heart (Stranglehold)

Zugabe: Run Baby Run Last Train To Graceland

T.H. & the Boneshakerz so der offizielle Bandname. Dahinter verbirgt sich Tim Husung, der ehemalige Schlagzeuger von John Diva & The Rockets Of Love, mit musikalischen Freunden.

„Die einen nennen es Southern Rock, die anderen Bluesy – Retro Rock…„, so ein Zitat seiner Homepage. Wenn man Tim danach fragt, antwortet er meistens mit „echte, handgemachte Rock-Musik mit Herz und Eiern…“ Tim sitzt jedoch nicht wie früher meisterhaft am Schlagzeug, sondern ist mit Gitarre und Blues-Harp Frontmann der Truppe. Als Schlagzeuger hat er mit Künstlern wie Alice Cooper, Doro Pesch, Wolfgang „Wölli“ Rohde (Die Toten Hosen) und zuletzt John Diva & The Rockets Of Love die Bühnen in Deutschland, Europa bis in die USA geteilt. Jedoch entschied er sich, angetrieben durch seine Kreativität, der eigenen Musik als Sänger und Gitarrist schlussendlich den Vortritt zu geben. Seine musikalischen Mitstreiter sind Robin Brieseck (Bass/Back Up Vocals), Daniel Geist (Hammond-Orgel), Jan Le Grow (Rhythm Guitar/Back Up Vocals) sowie Volker Britz (Drums).

Das Debüt-Album aus 2019 Love, Soul, Rock `N` Roll spielte und produzierte Tim in Eigenregie und im Alleingang ein. Das Ergebnis ist ein kraftvolles, leidenschaftliches Rock-Album, Touren führten ihn unter anderem nach Kalifornien und Arizona. Nun endlich mit eigener fester Band, den Boneshakerz, die er selbst lieber als „seine besten Freunde“ bezeichnet, haben sie auch schon das zweite, noch nicht veröffentlichte Album Last Train To Graceland (Release 19. April 2024) im Gepäck. Eigentlich sollte es Rock´N´Roll Heart heißen. Cover und Tourposter waren sogar schon fertig. Am Merch-Stand war die CD druckfrisch schon verfügbar. Eine Vinyl soll zum offiziellen Release Day auch fertig sein, so Tim. Heute ist ebenfalls offizieller Release Day der zweiten Single Keep On Moving, die wir natürlich auch live erleben.

Der Club am Donnerstag befindet sich in Bergedorf, weitab der Hamburger City, irgendwo in einem Industriegebiet. Parkplätze und Ausschilderungen weitestgehend Fehlanzeige … Eigentlich ist der Club ein Billard-Club mit Gastronomie und Bühne, bietet unbändig viel Platz und existiert schon ewig. Leider besitzt die Band noch nicht den Bekanntheitsgrad, diesen Platz auch zu füllen. 50 bis 80 geschätzte Musikfans und alte Bekannte finden sich bereits früh ein, obwohl der Konzertbeginn auf 20:30 Uhr nach hinten verlegt wurde. Dann geht es aber pünktlich los und die Jungs rocken ab dem ersten Ton ordentlich los. Naturgemäß kennt man viele Songs nicht, da das neue Album im Vordergrund steht. Die Songs, frisch, unkompliziert und live deutlich härter als auf der CD, die natürlich gleich auf der Rückfahrt durchläuft, gehen direkt ins Blut. Fans von Southern Rock oder härterem Blues hätten ihren Spaß, hätten sie von diesem Konzerthighlight gewusst. Natürlich wagen sich auch „Tee Äitsch“ an ein paar Cover. Last Dance With Mary Jane von Tom Petty aus dem Jahr 1993 gewinnt durch die eigene Interpretation des Songs. Auch der nachfolgende Song Waiting For The Thunder gewinnt mächtig. Wie Tim erzählt, hörte die Band diesen Track von Blackberry Smoke aus dem Jahr 2016 auf der Fahrt zu einem Konzert in Berlin zum ersten Mal im Radio. Schnell war man sich einig, dass wenn man mal wieder etwas covert, es dieser Song sein würde. Auch der letzte Song des ersten Sets Tell Me endet mit dem bekannten Riff von Led Zeppelins Kashmere.

Nach zehn Tracks ist eine kurze Erfrischungspause nötig. Auch das zweite Set birgt Überraschungen. So streuen die Boneshakerz in die Tracks der alten und neuen Scheibe ein Rockin‘ In The Free World von Neil Young ein. Das Fly Like A Eagle hat mit der Steve Miller Band jedoch nichts zu tun. Mit den Zugaben Run Baby Run sowie dem Titeltrack Last Train To Graceland vom neuen Album endet das Konzert nach über zwei Stunden. Nur Minuten später trifft man die Band am Tresen oder der Raucherplattform. Smalltalk und Autogramme stehen neben dem Feierabendbier im Vordergrund.

Wir verabschieden uns und melden uns gleich für das nächste Konzert an. Schlagzeuger Volker Britz feiert zwar gleich in seinen Geburtstag hinein, aber wir haben noch über eine Stunde Fahrzeit vor uns. Lübeck ist natürlich unser Ziel im Mai und wir hoffen bis dahin auf mehr Publikum. Aber dann ist das neue Album ja schon erschienen und der Bekanntheitsgrad gestiegen. Danke für einen außerordentlichen und schönen Konzertabend!