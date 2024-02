Robert Jon & The Wreck: kündigen neues Album an

Nach einem elektrisierenden Kreativitätsschub werden Robert Jon & The Wreck diesen Sommer ihr bisher ehrgeizigstes Werk Red Moon Rising veröffentlichen. Dieses bahnbrechende Album, das am 28. Juni über Joe Bonamassas Journeyman Records veröffentlicht wird, zeigt eine eindrucksvolle Entwicklung und Wiedergeburt, die die transformativen Jahre der Band einfängt und einen neuen Kurs für ihre musikalische Reise setzt.

Die Leadsingle und der Titeltrack des Albums, Red Moon Rising, erweist sich als Wegweiser dieser neuen Ära. Mit seinen funkigen Rhythmen und dem nachdenklich stimmenden Text stellt der Song eine leichte Abkehr vom traditionellen Sound der Band dar. „Red Moon Rising begann als einfacher Jam im Zimmer und nahm ein Eigenleben an“, verrät Frontmann Robert Jon. „Es geht um all den Glauben, die Mythen und Traditionen rund um den Blutmond, der Wiedergeburt und Veränderung symbolisiert, was perfekt den Geist unseres neuen Albums widerspiegelt.“

Nach einem wahren Strudel von Aktivitäten in den letzten Monaten, einschließlich der Veröffentlichung ihrer gefeierten Singles Ballad Of A Broken Hearted Man, Help Yourself, Hold On und Stone Cold Killer sowie ihrer Studio- und Live-Alben Ride Into The Light und den Konzertfilm Live At The Ancienne Belgique setzen Robert Jon & The Wreck ihren Weg mit ungebremster Dynamik fort. Red Moon Rising ist die Quintessenz ihrer Erfahrungen, ein Zeugnis ihrer Beständigkeit und eine Feier ihres kollektiven Wachstums.

Streamen kann man Red Moon Rising hier:

Die Ankündigung folgt auf die Bekanntgabe der 2024-Tour der Band, bei der Robert Jon & The Wreck die vibrierende Energie von Red Moon Rising direkt zu ihren Fans zu bringen. Der Zeitplan der Tour, der sowohl intime Veranstaltungsorte in Phoenix, AZ und Santa Fe, NM, als auch internationale Stopps in Städten wie Mailand und Barcelona umfasst, verspricht eine Vielzahl von Auftritten. Für weitere Informationen und um Tickets zu kaufen kann man sich hier informieren: https://robertjonandthewreck.com/

Die neue Partnerschaft mit Joe Bonamassas Journeyman Records gibt ihnen die Möglichkeit, mit den besten Produzenten der Welt zusammenzuarbeiten und kontinuierlich qualitativ hochwertige Singles zu veröffentlichen.

Robert Jon & The Wreck – Tour 2024

09.07.24 Aschaffenburg – Colos-Saal

10.07.24 Köln – Die Kantine

02.11.24 Twistringen – Ziegelei

03.11.24 Bonn – Harmonie

05.11.24 Fulda – Kreuz

06.11.24 Berlin – Lido

08.11.24 Isernhagen – Blues Garage

10.11.24 Hamburg – Nochtspeicher

12.11.24 Regensburg/ Obertraubling – Airport

13.11.24 Oberhausen – Zentrum Altenberg

14.11.24 Dortmund – Musiktheater Piano

15.11.24 Ludwigshafen – DasHaus

Booking: Teenage Head Music, www.teenageheadmusic.net

Mehr Infos zu Robert Jon & The Wreck findet ihr hier:

Robert Jon & The Wreck online:

robertjonandthewreck.com

facebook.com/robertjonandthewreck

instagram.com/robertjonandthewreck