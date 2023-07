Robert Jon & The Wreck: die südkalifornischen Roots-Rocker veröffentlichen weitere Single

Auf ihrer neuen Single Don’t Look Down ermutigen die südkalifornischen Roots-Rocker Robert Jon & The Wreck ihre Fans dazu, den Blick auf das Wesentliche zu richten und sich auf das Positive zu konzentrieren. Der Song ist auf dem kommenden Album Ride Into The Light zu hören, das am 04.08.2023 über Joe Bonamassas Journeyman Records erscheint. Mit dem neuen Material erreicht die Band ein neues Level an musikalischem Können und liefert eine frische Rock & Roll Interpretation, die an Klassiker wie die Allman Brothers Band, Eagles oder auch Lynyrd Skynyrd erinnert.

„Don’t Look Down wurde von Joe Bonamassa und Josh Smith im Sunset Sound produziert“, erzählt Frontmann Robert Jon Burrison. „Textlich ist es wirklich ein ‚Get Pumped‘-Song, der einen ermutigt den Kopf oben zu behalten und sich auf das zu konzentrieren, was vor einem liegt. Die Aufnahmen zu diesem Song haben viel Spaß gemacht, da Joe freundlicherweise ein paar tolle Vintage-Gitarren und -Verstärker mitgebracht hat, darunter eine Gibson Les Paul von 1959 und einen Dumble-Amp, die beide auf dem Song zu hören sind. Wir hatten auch das Vergnügen, dieses Stück mit dem legendären Session-Keyboarder Jeff Babko aufzunehmen.“

28.07.23 Herzbergfestival

25.08.23 Holzminden – Weserrennaissance-Schloss Bevern

27.08.23 Oberhausen – Zentrum Altenberg

30.08.23 Joldelund – Gerd’s Juke Joint

31.08.23 Köln – Die Kantine – Biergarten

01.09.23 Regensburg – Eventhalle Airport

02.09.23 Forst – Manitu

03.09.23 Dortmund – Musiktheater Piano

07.09.23 Bremen – Meisenfrei

08.09.23 Isernhagen – Blues Garage

09.09.23 Vollmershain – Vollmershain Festival

01.10.23 Winterbach – Strandbar 51

02.10.23 Salzburg, AT – Rockhouse

03.10.23 Rimsting – Feuerwehr

04.10.23 Frankfurt – Nachtleben

05.10.23 Seon, CH – Konservi Seon

06.10.23 Basel, CH – Atlantis

07.10.23 Torgau – Kulturbastion Torgau

08.10.23 Fulda – Kulturzentrum