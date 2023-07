Tempt: kündigen die Veröffentlichung ihres selbstbetitelten Debütalbums für den 25.08.2023 über Better Noise Music an

Tempt, das sind Zach Allen (Gesang), Harrison Marcello (Leadgitarre), Christopher Gooden (Bass) und Nicholas Burrows (Schlagzeug), werden am 25.08.2023 ihr selbstbetiteltes Debütalbum über Better Noise Music veröffentlichen. Das Album wurde von Grammy-Preisträger Chris Lord-Alge (Harry Styles, Foo Fighters, Muse) und Marcello in den Sticky Audio Labs in New York produziert und gemischt. Ihre maßgeschneiderte Virtuosität erinnert an die großen Rockbands der 70er und 80er Jahre, mit einer Schicht von Zeitlosigkeit, die ihre Musik sofort einprägsam macht. Das Album kann ab sofort überall vorbestellt werden.



Als Vorgeschmack auf ihr Debütalbum haben Tempt heute die funkelnde Melodic Rock Hymne Burn Me Down inklusive Musikvideo veröffentlicht. Die Single ist ab sofort auf allen digitalen Plattformen erhältlich.

Burn Me Down folgt auf den unwiderstehlichen Ohrwurm Roses, der im Mai erschienen ist und eine Feier des menschlichen Geistes und der Kraft positiver Energie ist. Zuletzt veröffentlichte die Band eine Coverversion des Queen-Klassikers We Will Rock You und Living Dangerous (feat. Dorothy). Letztere ist bereits auf dem Soundtrack des 2022 erschienenen Horror-Thrillers The Retaliators (Better Noise Films) zu hören. Tempt haben bereits Schwergewichte wie Iron Maiden, Shinedown, AlterBridge und Theory Of A Deadman als Opener auf Tour begleitet und für Bon Jovi im Madison Square Garden eröffnet.