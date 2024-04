High On Fire – Cometh The Storm

Artist: High On Fire

Herkunft: Oakland, USA

Album: Cometh The Storm

Genre: Sludge Metal, Doom Metal

Spiellänge: 57:51 Minuten

Release: 19.04.2024

Label: MNRK Heavy

Link: https://www.facebook.com/highonfire/

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Matt Pike

Bass – Jeff Matz

Schlagzeug – Coady Willis

Tracklist:

Lambsbread Burning Down Trismegistus Cometh The Storm Karanlik Yol (instrumental) Sol’s Golden Curse The Beating Tough Guy Lightning Beard Hunting Shadows Darker Fleece

Neues im Hause High On Fire!? Ja und nein! Zunächst einmal: Es wird ab dem 19.04.2024 mit Cometh The Storm ein neues Album von Matt Pike und Konsorten geben. Über das Label MNRK Heavy wird Cometh The Storm als CD und in Europa auf Vinyl in der Farbe Coke Bottle Clear erhältlich sein. Im amerikanischen Webshop gibt es neben der Black Vinyl Version noch die Farben Tri-Color und Half/Half. Ich hoffe, dass man diese Ausführungen irgendwann auch im europäischen Shop von MNRK Heavy anbietet.

Eine weitere Neuheit ist, dass Drummer Coady Willis (Big Business, ex-Melvins) den 2019 ausgestiegenen Ur-Schlagzeuger Des Kensel ersetzt. Für mich persönlich jetzt nicht neu, denn Coady Willis ist ja schon länger als Schlagzeug live bei High On Fire, in dieser Formation habe ich High On Fire bereits 2022 in Wiesbaden im Kesselhaus live gesehen. Nicht neu ist, das möchte ich schon einmal vorwegnehmen, die urwüchsige Gewalt, mit der High On Fire zu Werke gehen.

Die aus Oakland stammende Sludge/Doom Band High On Fire wurde 1998 von Ikone Matt Pike gegründet. Jener Matt Pike, der von 1990 bis 1998 Teil der legendären Stoner Doomer Sleep war. Ich bekomme immer noch glänzende Augen, nein glänzende Ohren, wenn ich deren Debüt Sleep’s Holy Mountain oder das Standardwerk jedes Stoner Doomers Dopesmoker höre. 2009 folgte eine Reunion von Sleep, die bis 2019 hielt und der Matt Pike auch angehörte.

Mit seiner Sludge/Doom Band High On Fire hat dieser Teufelskerl sich über die Jahre aber ebenso einen Namen gemacht. Cometh The Storm ist Studioalbum Nummer neun!

Wer das High Energy Trio schon einmal live gesehen hat, kann erahnen, was mit Cometh The Storm auf ihn zukommen wird. Ziemlich üppiger und heftiger Sludge / Doom Metal, der wie eine Walze über den Hörer rollt. Gleich der Opener Lambsbread kommt richtig derb. Fette Riffs werden den Fans um die Ohren geschleudert. Matt Pike brüllt sich die Lunge aus dem Leib. Das Trio hämmert unablässig auf den Hörer ein. Ob nun der Abgang von Des Kensel an den Kesseln wirklich ein Verlust ist, muss jeder für sich entscheiden. Ich meine jedoch, dass Coady Willis so richtig Gas gibt und die Songs wunderbar vorantreibt, ohne diese zu zerknüppeln. Genial beim Opener sind die orientalischen/folkloristischen Klänge, die auch im reinen Instrumentalsong Karanlik Yol zu vernehmen sind.

Der Titel des zweiten Songs Burning Down sagt eigentlich schon alles und auch, wie es auf dem Album weitergeht. High On Fire brennen einfach alles nieder. Das ist es, was der Fan von diesem Trio einfach hören will: räudiger Sludge Metal mit der Riff-Maschine Matt Pike, wunderbar von seinen Kollegen nach vorne getrieben. Testosteron-Bolzen Matt Pike haut hier einen schweißtreibenden Song nach dem anderen raus. Das ist zwar nichts Neues bei High On Fire, aber man bleibt sich speziell auf diesem Album den eigenen Anfängen treu, ohne sich selbst zu kopieren.

Eigentlich ist der Albumtitel Cometh The Storm bezeichnend für das komplette Album: Eis kommt ein heftiger Sturm auf und fegt einfach alles weg, dabei weht der Titeltrack mit einer langanhaltenden Prise recht doomig. Das bereits erwähnte orientalisch, folkloristische Instrumental Karanlik Yol lässt uns nur einmal kurz verschnaufen. Gleich beim folgenden Sol’s Golden Curse geht es wieder mit voll-auf-die-Fresse-Sludge weiter, noch einmal im Tempo gesteigert von The Beating. Hier vollzieht Coady Willis an den Drums fast ein Rock ’n‘ Roll Zauberwerk.

Nicht nur Matt Pike ist ein Tough Guy, das ist schon ein ziemlich hartes Trio und harter Tobak, den die US-Amerikaner uns hier servieren. Jeff Matz zieht mit seinem Bass gewaltig die Linien. Ziemlich geiler Scheiß, das muss ich hier mal loswerden. Cometh The Storm ist ein gewaltiges, beinahe erschlagendes Werk der Sludge / Doom Meister High On Fire, welches mit Darker Fleece einen Hammerabschluss hat.