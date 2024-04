Dezperadoz: melden sich mit erstem Track vom neuen Album zurück

Sieben Jahre sind seit dem letzten Album Call Of The Wild vergangen. Sieben Jahre, in denen eine Menge Staub in den Prärien aufgewirbelt wurde. Doch nun ist die karge Zeit des Wartens vorbei, die Dezperadoz sind zurück. Das neue Album Moonshiner wird am 21.06.2024 über das Label EL Puerto Records erscheinen.

Der Vorverkauf für das Album ist gestartet: shop.el-puerto-records.com/de/bands/dezperadoz/

Heute kann die Band auch bereits den ersten Track Straight Between The Eyes präsentieren. Kein Geringerer als „Onkel Tom“ Angelripper, der bereits in den Anfangstagen zur Bande der Dezperadoz gehörte, gibt hier ein Gastspiel. Das dazu gehörige Video wurde von Ben Mumm produziert.

Nachdem die Band im letzten Jahr einmal mehr erfolgreich die Bühne beim Wacken Open Air gerockt hat, konzentrierten sich die Mannen um Alex Kraft verstärkt auf die Produktion von Moonshiner. Doch die Dezperadoz gehören auf die Bühne, die ersten Live-Termine stehen bereits fest.

22.06.2024 Weinheim – Cafe Central (Release-Show)

28.06.2024 Ahlen – Stadtfest