Dezperadoz: veröffentlichen Artwork & Tracklist ihres neuen Albums „Moonshiner“

Die Dezperadoz veröffentlichen das Cover und die Tracklist ihres kommenden Albums Moonshiner, das am 21.06.2024 erscheinen wird. Das mittlerweile sechste Album entführt den Hörer in die raue Zeit der Prohibition in den USA vor etwa 100 Jahren. Wie man es von der Band gewohnt ist, drehen sich die Geschichten auf diesem Album um die Legenden und Mythen dieser Zeit, wobei es den Dezperadoz wieder einmal gelingt, den Spirit dieser Zeit nicht nur einzufangen, sondern auch musikalisch perfekt umzusetzen. Mit dabei ist übrigens auch wieder Tom „Sodom“ Angelripper in einer Gastrolle.

Seit 25 Jahren begeistern die Dezperadoz mit ihrem unverwechselbaren Sound und Geschichten über die Helden des Wilden Westens wie Wyatt Earp oder Billy The Kid. Dies führte sie neben diversen Europa- bzw. Welttourneen (u.a. mit Krokus, Thin Lizzy, Doro, U.D.O. und Volbeat) auch nach Wacken, dem Full Force und zum Summer Breeze. Das neue Album Moonshiner ist das mittlerweile 6. der Bandgeschichte.

Moonshiner Tracklist:

1. Evil Wayz

2. Runnin‘ Shine

3. Straight Between The Eyes

4. Moonshine

5. Mexican Border

6. Man Of Constant Sorrow

7. River

8. Lawless

9. My Lucky Graveyardboots

10. Angels‘ Share

11. A Gunmans Trail

12. Never Stop To Start Again

Line-Up:

Alex Kraft – Vocals, Guitars

Andi Kiesel – Guitars

Manuel Mandrysch – Bass

Lars Nippa – Drums

Mehr Info:

www.dezperadoz.net/

www.facebook.com/DEZPERADOZ/