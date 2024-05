Once Upon The End: veröffentlichen ihren neuen Song „The Old Ones“

Sie durchqueren die Ödlande einer Welt, die durch die Klimakatastrophe, Gier und die unersättliche Machtgier der Menschheit zugrunde gerichtet wurde. Als fünf Barden einer dystopischen nahen Zukunft tragen sie ihren Bandelier voller Lieder durch eine zerbrochene Landschaft und bringen Geschichten von Hoffnung, Tragödie und dringenden Lehren, die niemals vergessen werden dürfen, zu den Isolierten und Einsamen. All ihre Balladen einer aufgegebenen Ära, einer einst großen Zivilisation, die zu Fall gebracht wurde, beginnen mit denselben bedeutungsschweren Worten: „Es war einmal das Ende…“

Aus Paris, der Stadt des Lichts, stammen Once Upon The End, eine Melodic-Death-Metal-Band, die über diese berühmten Lichter hinausblickt und in die gierige Dunkelheit schaut, die am Ende des verhängnisvollen Weges der Menschheit wartet. Ihre Lieder spielen in den letzten Tagen der Welt, wie wir sie kennen, und in dem zerschlagenen Königreich der Alpträume, das jenseits unserer selbst verschuldeten Apokalypse liegt. Ihre bevorstehende EP, Archive 200, bietet eine Mischung aus neuen Liedern und vergangenen Klassikern, die komplett neu bearbeitet und neu aufgenommen wurden, mit dem atemberaubenden Gesang des neuen Mitglieds Ezalyr. Ezalyrs Stimme besitzt eine großartige Dualität, die gewaltige melodische Stärke mit einer rohen, leidenschaftlichen, ätzenden Rauheit verbindet, die auf den mächtigen Wellen der bedeutenden Riffs der Band reitet. We Are The Dead – eine Ode an die Überlebenden der konzeptionellen Apokalypse von Once Upon The End – ist eine perfekte Illustration von allem, was diese außergewöhnliche Band zu bieten hat; beginnend mit einer unheimlichen melodischen Einleitung, die in einen räuberischen Schwarm von Gitarren explodiert. An anderer Stelle steigen Soli in den Himmel, während eine wandernde Basspräsenz eine unterliegende Schicht sonorer, unausgesprochener Worte webt. Die Drums bieten durchgehend eine unerschütterliche Intensität und unaufhaltsamen Schwung bei jedem subtilen Tempo-Wechsel, und der kraftvolle, lodernde Gesang fesselt Ihre Aufmerksamkeit in einem unzerbrechlichen Griff. Doch trotz all seiner Pracht steht We Are The Dead nicht alleine in der Ruinenlandschaft von Archive 200 – Dying Concrete ist Zeuge des Zusammenbruchs der menschlichen Gesellschaft mit sprudelnder Energie und majestätischen Chören, Moon Scavengers prahlt mit einigen der besten Riffs, die Sie jemals hören werden, während es mühelos zwischen Stimmungen und Rhythmen wechselt, und The Old Ones bietet einen atemberaubenden, facettenreichen Abschluss einer wirklich bemerkenswerten Melodic-Death-Metal-Sammlung.

Es sind acht Jahre vergangen, seit Once Upon The End begann, ihre dunkle, fantastische Welt zu erkunden, und die Reise wird mit jeder Veröffentlichung spannender und aufregender. Ihr Debütalbum von 2021, The Next Chapter, war ein beeindruckendes Werk, aber mit Archive 200 hat diese französische Band ihren Standard wirklich in den zerrissenen Boden des Melodic-Death-Metal-Schlachtfelds gesteckt und eine einschüchternde Herausforderung an alle ausgesprochen. Gemastert von Frédéric Gervais (Pensées Nocturnes, Glorior Belli, In The Woods etc.) klingt Archive 200 klar und deutlich, doch reich strukturiert und nutzt jede Nuance und jedes Detail dieser feinen Lieder optimal.