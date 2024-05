Wurgilnõ: der niederländische Künstler gibt Details zum kommenden Album „Krijtland“ bekannt

Der niederländische Atmospheric Black Metal-Projekt Wurgilnõ hat bekannt gegeben, dass sein neues Album mit dem Titel Krijtland am 11. Juni über Fetzner Death Records veröffentlicht wird. Das Album wird als CD, Kassette und auf den wichtigsten digitalen Streaming-Plattformen erhältlich sein.

Das Lied 1928 gibt es jetzt als Vorgeschmack. Es erzählt vom Ereignis der gewaltigen Explosion, die sich am Freitag, dem 13. Juli 1928, in einem der Schächte des Staatsmijn Hendrik in Brunssum ereignete. An diesem Tag verloren 13 Bergleute ihr Leben. Einigen zufolge war es das Werk des Teufels.

Seht euch das Video zu 1928 hier an:

Bestellt euch das Album auf Bandcamp vor: https://bit.ly/4asooBO

Alternativ könnt ihr 1928 auch hier streamen/herunterladen:

Spotify: https://bit.ly/3ykXRcd

Amazon: https://bit.ly/3K0WXUE

Apple Music: https://bit.ly/3QL7y9Z

Deezer: https://bit.ly/3wBDO8O

Die Trackliste zu Krijtland findet ihr im Time For Metal Release-Kalender: (Vollansicht hier)

Willkommen in der Dunkelheit, wo die Klänge von Wurgilnõ wiederhallen, angeführt von dem einsamen Bandmitglied Consanguineus, der Sie in die Tiefen des Unbekannten führt. Bereiten Sie sich auf eine Reise durch die geheimnisvolle und düstere Landschaft Limburgs vor, die vom Geist der Vergangenheit erfüllt ist.

Mit Krijtland enthüllt der Künstler eine fesselnde Odyssee aus acht Titeln, die von Themen wie der Pest, Buckriders und limburgischen Mythen und Legenden durchdrungen sind. Dieser niederländischsprachige Black Metal erzählt Geschichten von Dunkelheit und Verzweiflung, verknüpft mit der reichen Geschichte der Region. Krijtland ist nicht nur ein Album, sondern eine dunkle Reise ins Herz Limburgs, wo Vergangenheit und Gegenwart in einer turbulenten Symphonie aus Klang und Emotionen zusammenfließen. Tretet ein in die Welt von Wurgilnõ, wo die Schatten flüstern und die Seelen zittern. Seid bereit für die Herausforderung? Lasst euch von den Wellen der schwarzen Magie mitreißen und entdeckt das Geheimnis von Krijtland.

Musik und Texte stammen von Consanguineus, die zusätzliche Gitarre auf Lied Nr. 8 von Tobias „Lord Esgaroth“ Micko von Suffering Souls. Aufgenommen wurde Krijtland im Het Galgenveld, Sittard, Niederlande, von Oktober 2023 bis April 2024, gemischt von Wurgilnõ, gemastert von Jon Sjolin von Experitone, Schweden. Das Logo wurde von Bram Bruyneel (Viral Designs) beigesteuert und das Artwork von Merg & Been.

Wurgilnõ ist:

Consanguineus – alle Instrumente, Gesang