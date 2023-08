Woewarden – In The Art Of My Caged Existence

Aus Langeweile bin ich mal wieder in die Restekiste der liegengebliebenen Alben eingetaucht. Hier mal wieder (wie schon so oft) in die schwarzen Tiefen gegriffen, um vielleicht doch noch einen (ungeschliffenen) schwarzen Diamanten zutage zu fördern. Nachdem ich zuletzt einmal nur Kohle anstatt eines Diamanten herausgeholt habe, nun aber ein echter Rohdiamant.

Dieser Diamant kommt aus einem Land, wo eigentlich die Opalminen ihre Existenz haben. Richtig, aus Australien kommen Woewarden, die am 03.03.2023 ihr Debütalbum In The Art Of My Caged Existence auf Vinyl veröffentlicht haben. Ich sage bewusst Vinyl, denn bereits seit dem 11.09.2022 ist es digital und auf CD zu haben.

Woewarden existieren seit 2020 unter diesem Namen, wurden aber bereits vier Jahre vorher unter dem Namen Cancer in Perth gegründet. Als Cancer wurden bereits zwei Alben mit den Titeln Into The Heartless Silence (2018) und Opioid (2020) veröffentlicht. Die Bandmitglieder von Woewarden sind zudem ehemalige und aktuelle Mitglieder bekannter und etablierter australischer Black Metal Acts wie Deadspace, Advent Sorrow, Flesh Worship und Pestilential Shadows.

Bereits der erste Song Ravelled hat es in sich und die Australier haben mich gepackt. Sehr starke Atmosphäre und irgendwie erinnert mich das an die riesige Herde Kängurus, die ich bei einem Australienbesuch vor Jahren mal gesehen haben. Auf einmal kommt Wallung auf und es entsteht ein unruhiges Gewimmel. Prisons Within Prisons setzt das nahtlos fort. Ach was, das ganze Album steckt voller Atmosphäre, die das schwarze Herz erfreut. Wunderbare, messerscharfe Gitarren und ein präzise hämmerndes Schlagzeug weben einen trostlosen Klangteppich voller Qual und Verzweiflung.

Den Wahnsinn allerdings vollendet John Pescod mit seinem irren und durchdringenden Gesang. Meist sind es extrem hohe Schreie der Verzweiflung, die das schwarze Herz berühren, dann sind es wieder bitterböse tiefe Töne, die wie aus der unendlichen Trostlosigkeit zu uns dringen!

Die Band sagt selbst zu ihrem Werk: „Neun Titel düsterer, atmosphärischer Black Metal, die deine erbärmliche Seele zermalmen und demoralisieren.“ Dem ist nichts hinzuzufügen, außer dass ich in den australischen Opalminen einen schwarzen Atmospheric Black Metal Diamanten gefunden habe.

