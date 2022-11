Firtan – Marter

Mit dem neuen Album Marter hat die deutsche Black Metal Band Firtan im September ihre fünfte Produktion veröffentlicht. Unter der AOP Records Flagge bringen sie nicht nur acht neue Tracks ins Ziel, sondern kommen auch auf fast eine Stunde Spielzeit. Auf der Vinyl- und CD-Boxset-Version gibt es sogar noch den Titel Medomai als Bonus spendiert. Mit Post, Folk und vielen melodischen Aspekten gespickt, lassen Firtan um Sänger Phillip Thienger nicht einfach nur die Säbel rasseln. Seit Okeanos sind vier Jahre ins Land gegangen. Die Zeit wurde hörbar gut genutzt. Frostig, jedoch nicht erdrückend, bezieht Faðir als Opener Stellung. Mit schnellen Riffs, grollenden Melodien und immer einer gewissen nordischen Kälte im Gepäck, packen es die fünf Musiker alles andere als behutsam an. Wer die Band schon länger auf dem Schirm hat, dürfte über die Entwicklung sehr erfreut sein. Seit Wogen Der Trauer und Niedergang ist viel in Lörrach passiert. Verspielt haben Firtan nicht nur eine Daseinsberechtigung erlangt, sondern können in ihrem Segment sogar Akzente setzen. Beim Ambient wie Post Black Metal sollte man den Namen der Süddeutschen ruhig auf dem Zettel haben. Die Lyrics schnüren den Hörer ein, ohne ihn zu erdrücken. Die keifenden Growls binden das Interesse und passen perfekt in das Gesamtbild. Das wiederum kann man vom gesamten Studioalbum behaupten. Wie an einer Perlenkette aufgezogen, serviert das Quartett ein heißes Eisen nach dem anderen. Nach dem Motto: „Verstecken, vor wem?“, werfen sie lähmende Gedanken über Bord und lassen ganz alleine die schroffen Klänge sprechen. Mit dem starren Blick über das weite Land, bleiben die Augen erst in weiter Ferne an einer senkrecht gen Himmel herausragenden Gesteinswand. Nass und kalt wie Lethe und Parhelia baut sich das Gebirge vor dem Hörer auf. Das Überwinden kostet viel Kraft, sollte man dann jedoch den Gipfel erklommen haben, glitzert die untergehende Sonne auf der ruhigen See. Die trügerische Tiefe offenbart viele Abgründe, die man in der eigenen Seele suchen muss. Technisch stark, mit vielen starken Passagen, kann man Marter am Ende des Tages nur lobend erwähnen und zum Antesten anbieten!

Hier! geht es für weitere Informationen zu Firtan – Marter in unserem Time For Metal Release-Kalender.