Vahrzaw – In The Shallows Of A Starlit Lake

Da jetzt im Sommer bis auf wenige Ausnahmen nicht unbedingt viel los ist bei den Neuveröffentlichungen, greife ich neben den Konzert- und Festivalbesuchen auch gerne mal wieder in die Kiste der bisher bei uns liegengebliebenen Alben. Dies natürlich in der Hoffnung, das eine oder andere Juwel dort zu entdecken. Und gleich der erste Griff in die dunkle Ecke hat solch ein kleines schwarzes Juwel hervorgebracht.

Die australischen Black Metaller Vahrzaw haben bereits Ende Januar ihr fünftes Album mit dem Titel In The Shallows Of A Starlit Lake über Bitter Loss Records veröffentlicht. Erhältlich ist es in limitierten Auflagen als CD (500 Stück), Kassette (100 Stück) und Vinyl (200 Stück).

Wer authentischen, hörbaren und trotzdem rauen Black Metal mag, wird hier auf seine Kosten kommen. Trotz aller wilden Verderbtheit ist in den einzelnen Songs viel Melodie vorhanden, was noch nicht einmal ein Widerspruch aus meiner Sicht ist. Gewaltig scharf werden die Songs vom bitteren Gekeife des Herrn Van Dorn. Durch den Einsatz von Synthesizern oder auch einmal einer akustischen Gitarre, werden mit einem minimalen Aufwand Klanglandschaften erschaffen, die die Songs wunderbar ergänzen, aber die räudige Eiseskälte im sternenklaren See nicht dahinschmelzen lassen.

Das australische Underground-Trio Williams (Gitarre) Van Doorn (Gesang, Bass) und Gawith (Schlagzeug) braucht sich mit solch einem Werk überhaupt nicht hinter den Altvorderen des Genres verstecken, wenn sie wie hier in den Untiefen eines sternenklaren Sees eintauchen.

