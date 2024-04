Rocknacht in Osburg am 20.04.2024 mit Desdemonia, Scorching Heat und Whatsername

Bands: Whatsername, Scorching Heat, Desdemonia

Ort: Vereinshaus MGV Osburg, Engweg 9, 54317 Osburg

Datum: 20.04.2024

Kosten: 8,00 Euro VVK, 10 Euro AK

Genre: Metal, Classic Rock, Hard Rock, Punk Rock, Death Metal

Besucher: 250

Veranstalter: HMC Heidenecken

Setlisten:

Whatsername

Scorching Heat

Desdemonia American Idiot She Rev Radio Jesus Of Suburbia Longview St Jimmy Wake Me Up When September Ends Burnout Brain Stew East Jesus Nowhere Hitching A Ride Whatsername Welcome To Paradise Letterbomb When I Come Arpound Holiday Boulevard Off Broken Dream Basket Case Good Riddance Paranoid (Black Sabbath) Electric Eye (Judas Priest) Last Resort (Papa Roach) Down In The Past (Mando Diao) Princess Of The Night (Saxon) Warriors Of The World (Manowar) Killing In The Name Of (Rage Against The Machine) Rebellion (Grave Digger) Breaking The Law (Grave Digger) Crazy Train (Ozzy Osbourne) Seven Nation Army (The White Stripes) Death By Rock ‚N‘ Roll (The Pretty Reckless) Pursuit Of Vikings (Amon Amarth For Whom The Bell Toll (Metallica) Like A Flower (Die Happy) Abysnal Cross The Line Symbiosis Reaper Revenge Rig Endless Fight Struggle My Lord / Weak Anguish

Unser Freund Ralle lädt mit seinem HMC Heidenecken zur Rocknacht in Osburg ein. Heute, am 20.04.2024, wird im Vereinshaus des MGV Osburg gerockt! Bereits im letzten Jahr habe ich zugesagt, der Veranstaltung beizuwohnen, also zusammen mit Heike ab ins Auto und ca. 1 ½ Stunden Fahrt nach Osburg auf uns genommen. Früh genug angekommen, treffe ich mit Sebastian von Rotten Soil bereits den ersten Bekannten auf dem Parkplatz.

Dann mal rein ins Vergnügen. Der Veranstaltungsort (Vereinshaus des MGV Osburg) hat den Charme alter Festsäle. Direkt am Eingang begrüße ich Ralle und lasse mir ausdrücklich bestätigen, dass dies wirklich das Vereinshaus des hiesigen Männergesangvereins (MGV) ist. Heute halten allerdings die Rocker und Metaller hier Einzug und solche Goldkehlchen wie heute dürften die Räumlichkeiten wohl auch selten erlebt haben.

Es ist bereits gut gefüllt, eine Menge von 250 Leuten dürften heute Abend hier sein. Wir treffen eine Menge Freunde und Bekannte und freuen uns, diese endlich mal wiederzusehen. Die Szene ist ja recht familiär und es ist einiges zu erzählen. Ralle hat es so eingerichtet, dass ich mit meiner Kamera überall hindarf und Fotos vor der Bühne, hinter der Bühne, auf der Bühne und Backstage vom Balkon machen kann. Das führt dazu, dass ich noch nie so viele Fotos von einem Abend mit drei Bands gemacht habe. Da mache ich mir mit dem Aussortieren dann selbst eine Menge Arbeit.

Den Opener machen Whatsername. Bei dem Bandnamen Whatsername wird schon jeder wissen, welche Band hier gecovert wird. Whatsername ist ein Song von Green Day und klar, die Band Whatsername steht für eine erstklassige Green Day Tribute Show, mit der sie das heimische Publikum hier begeistern.

Die Show beginnt mit dem Green Day Gassenhauer American Idiot. Damit haben sie natürlich die Fans gleich am Haken. Die gehen und singen mit, eine ausgelassene Stimmung hier im Saal. Ob nun der Jesus Of Suburbia angebetet oder einem St Jimmy gehuldigt wird, die Stimmung hier ist einfach nur prächtig. Ihr Sänger wagt hier und dort auch mal einen Luftsprung. Hier muss keiner mehr geweckt werden, den Song Wake Me Up When September Ends kann man sich eigentlich sparen, es ist ja auch erst April 😉 Whatsername, der Song, der der Band den Namen gibt, steht ebenso auf der Setliste wie Boulevard Of Broken Dreams. Mit dem vermeintlich letzten Song Basket Case holen sich die Jungs einen ganzen Korb voller Applaus. Dafür bekommen die Fans noch Good Riddance als Zugabe.

In der Umbauphase heißt es dann noch mal „Schwätzchen halten“. Man hat sich halt viel zu erzählen. Mit Jochen Hamper von Torment Of Souls unterhalte ich mich über deren neue EP und dass ich dazu mein Review fertig habe. Thema ist auch das erste Maiwochenende mit Doppelveranstaltungen in Andernach und Ochtendung. Das spaltet doch sehr, gerade auch hier bei den Fans. Viele wären eigentlich auf beide Veranstaltungen gegangen, wenn die an unterschiedlichen Wochenenden geplant wären. So ist man der Meinung, dass man sich da gegenseitig das Publikum wegholt. Na ja, es ist leider nicht mehr zu ändern und wir müssen mal schauen.

Weiter geht es dann mit Scorching Heat, einer weiteren Coverband. Scorching Heat, das ist geballte Frauenpower aus Trier. Scorching Heat covern schlicht und ergreifend Hard Rock und Metal kreuz und quer. Wobei Frauenpower ja und nein, denn die Band ist geschlechtlich paritätisch besetzt, also zwei Damen und zwei Herren! Die beiden Mädels an den Saiten und die beiden Jungs (Leadgitarre und Drums) nehmen die gute Laune der Fans mit und animieren diese zum Mitmachen. An der Gitarre ist übrigens Stefanie, die Partnerin von Ralle, die zwar nur beim Rage Against The Machine Hit die Leadvocals übernimmt, aber das eine oder andere Mal ihre Zungenakrobatik zeigt. Davon gibt es auch Beweisfotos 😉

Black Sabbath muss als Opener mit Paranoid herhalten, bevor die Sachsen einfallen und der Princess Of The Night huldigen. Allerdings stehen davon zwei auf der Bühne. Sängerin Annette „krächzt“ kurz mal ins Mikro, dass sie heiser wäre. Davon ist dann bei den Songs allerdings nicht viel zu hören, denn sie nimmt die insgesamt 15 Songs in einem Crazy Train (Ozzy Osbourne), kämpft mit der Seven Nation Army (The White Stripes) und läutet die Glocken For Whom The Bell Toll (Metallica). Und dies dann wirklich Like A Flower (Die Happy). Das ist die Kurzfassung des Gigs von Scorching Heat, bei dem man „Das Tier“ allerdings auch nicht vergessen sollte. Ja, jenen sensationellen Schlagzeuger der Muppets Show hat die Band heute am Schlagzeug 😀 Spaß beiseite, der Mann mit den langen grauen Haaren hat während der Songs der Band im Hintergrund regelrecht gewütet, dabei ist mir der fiktive Charakter Das Tier aus der Muppet Show direkt eingefallen. Ich durfte ihn aus der Nähe beobachten und liefere auch hier Beweisfotos!

Nach zweimal Tribute- / Coverbands dann mit Desdemonia eine Band, die nicht covert, sondern mit ihren eigenen Songs seit Jahren tief im Death Metal verwurzelt ist. Als heutiger Topact sind nach der erneuten Umbauphase die Luxemburger Death Thrasher Desdemonia dran, die sich die Ehre geben, hier abschließend zum Death Dance Macabre aufzuspielen. Desdemonia, die Band um die Brüder Tom und Marc Dosser, ist seit über 30 Jahren unterwegs. Sie zerlegen seit jeher die Bühnen mit einem großartigen und wilden Melodic Death und Thrash Metal Mix.

Über dreißig Jahre und erst vier Alben auf dem Buckel. Das letzte Album Anguish ist auch schon von 2018. Das habe ich schon zu Hause im Plattenregal stehen, denn Desdemonia sind für mich keine Unbekannten. Das erste Mal habe ich die sympathischen Luxemburger auf Don Blindös (aka Olli) 50. Birthday Bash 2019 gesehen. Damals war ich direkt von ihnen begeistert und heute ist es nicht anders. Das Quartett ist nahezu noch in Originalbesetzung zusammen. Lediglich Gitarrist David Wagner ist später dazugekommen, er ist allerdings schon seit 2013 dabei.

Die meisten Songs sind natürlich vom aktuellen Album, unter anderem der Opener Abysnal und als letzter Song der Titeltrack Anguish. Eine ziemlich fulminante Show, die Desdemonia hier abliefern. Natürlich gegenüber den vorhergehenden Bands recht „harter Tobak“. Die Fans hier in Osburg sind total „open minded“, die Luxemburger Death Metaller Desdemonia werden hier genauso bejubelt, wie vorher die rockigen Coverbands. Von einigen Fans habe ich erfahren, dass sie extra aus Saarbrücken angereist sind, um Desdemonia endlich mal wieder zu sehen.

Heike und ich können leider nicht bis ganz zum Schluss bleiben, da wir noch eine Strecke fahren müssen und trotz vorzeitigen Aufbruchs dann sehr spät zu Hause ankommen. Wir verabschieden uns von Ralle und einigen anderen Freunden und Bekannten und fahren zufrieden nach Hause.

Ralle und der HMC Heidenecken können auf eine gelungene Veranstaltung zurückblicken, die den Fans absolut Spaß bereitet hat.