Sebastian Bach: veröffentlicht neues Album „Child Within The Man“ und präsentiert „Freedom“-Single

Sebastian Bach hat gerade viel zu feiern: Sein neues Album Child Within The Man, sein erstes Solowerk in zehn Jahren, erscheint endlich via Reigning Phoenix Music (RPM), zudem beginnt der Nordamerika-Abschnitt seiner What Do I Got To Lose-Tour. Aus gegebenem Anlass rückt der Sänger, Songschreiber, Autor, Broadway-Star und Schauspieler mit Freedom einen weiteren neuen Song ins Rampenlicht. Ein passendes Video soll in den kommenden Tagen erscheinen. Der Track folgt den Vorabsingles What Do I Got To Lose?, Everybody Bleeds und (Hold On) To The Dream.

Seht euch das Video zu Freedom hier an:

Bestellt/hört das Album hier: https://sebastianbach.rpm.link/freedomPR

Die Trackliste zu Child Within The Man findet ihr im Time For Metal Release-Kalender: (Vollansicht hier)

Erhältlich ist Child Within The Man als T-Shirt-Bundle, auf CD (Jewelcase), Kassette sowie auf verschiedenfarbigem Doppel-Vinyl. Sichert euch euer Exemplar hier oder streamt das Album: https://sebastianbach.rpm.link/childwithinthemanPR

„Der Titel Child Within The Man bezieht sich auf die Tatsache, dass der Rock ’n‘ Roll mich jung hält“, so Bach gegenüber Rock And Roll Globe. „Der Nervenkitzel, der Klang, die Sammelfreude, die tolle Gemeinschaft, wenn man zusammen auf einer Party oder bei einem Konzert ist: Gutgemachter Rock ’n‘ Roll, wie auf dieser Scheibe, wirkt wie ein Zaubertrank auf mich. Wenn man ihn einatmet, fühlt man sich direkt wieder jünger und denkt an seine Kindheit zurück. Mir fallen wirklich nicht viele Dinge ein, die eine derartige Wirkung entfalten können.“

Child Within The Man wurde in Orlando, FL aufgenommen, von Baskette produziert und gemischt, unterstützt von Jef Moll und dessen Assistent Josh Saldate. Das abschließende Mastering übernahm Robert Ludwig (Gateway Mastering). Alle Tracks wurden von Bach, der zudem sämtliche Haupt- und Begleitgesangsspuren einsang, (mit)geschrieben. Als Gäste für Child Within The Man konnte er John 5, Steve Stevens und Orianthi gewinnen, die alle an der Entstehung der jeweiligen Stücke, auf denen sie vertreten sind, beteiligt waren. Zwei weitere Songs entstanden in Zusammenarbeit mit Myles Kennedy (To Live Again und What Do I Got To Lose?). Devin Bronson an der Gitarre, Todd Kerns (Bass) sowie Jeremy Colson (Schlagzeug) komplettieren die Liste an Musikerinnen und Musikern, die auf dem Album zu hören sind. „Das Artwork besitzt eine besondere Bedeutung, da es von Bachs Vater gestaltet wurde“, merkt Künstler David Bierk an. „Es wurde quasi 1978 begonnen und 2024 fertiggestellt!“, ergänzt Sebastian.

Bachs ausgedehnte What Do I Got To Lose?-Tour, eine Mischung aus Soloshows und Festivalauftritten, die ihn bis zum 29. Juni (San Diego, CA) durch den nordamerikanischen Kontinent führt, begann am 10. Mai in Jefferson, LA. Infos und Ticketlinks findet ihr hier.

Sebastian Bach live:

w/ The Bites (^), Classless Act (*)

10.05.2024 US New Orleans, LA – Southport Music Hall^

11.05.2024 US Destin, FL – Club LA^

12.05.2024 US Daytona Beach, FL – Welcome to Rockville

14.05.2024 US Jacksonville, FL – Hooligans Live^

16.05.2024 US Patchogue, NY – Patchogue Theatre for the Performing Arts^

17.05.2024 US Warren, OH – Packard Music Hall^

18.05.2024 US Bensalem, PA – Parx Casino^

19.05.2024 US Baltimore, MD – Rams Head Live!^

21.05.2024 US New Haven, CT – Toad’s Place^

22.05.2024 US Albany, NY – Empire Live^

24.05.2024 CA Montréal, QC – Theatre Beanfield^

28.05.2024 US Warrendale, PA – Jergel’s Rhythm Grille^

29.05.2024 US Grand Rapids, MI – Elevation*

31.05.2024 US Indianapolis, IN – Hendricks Live!*

01.06.2024 US Morgantown, WV – Ruby Amphitheatre*

02.06.2024 US Columbus, OH – The King Of Clubs*

04.06.2024 US Detroit, MI – Saint Andrew’s Hall*

05.06.2024 US Madison, WI – Majestic Theatre*

07.06.2024 US Joliet, IL – The Forge*

08.06.2024 US St. Charles, IL – Arcada Theatre*

09.06.2024 US East Moline, IL – The Rust Belt*

11.06.2024 US Des Moines, IA – Wooly’s*

12.06.2024 US Lincoln, NE – Bourbon Theatre*

14.06.2024 US Colorado Springs, CO – Sunshine Studios*

15.06.2024 US Denver, CO – Summit*

16.06.2024 US Albuquerque, NM – Sunshine Theater*

18.06.2024 US Oklahoma City, OK – Diamond Ballroom*

19.06.2024 US Little Rock, AR – The Hall*

21.06.2024 US Dallas, TX – The Lexus Box Garden @ Legacy Hall*

22.06.2024 US Houston, TX – Scout Bar*

23.06.2024 US San Antonio, TX – The Rock Box*

25.06.2024 US Tucson, AZ – Rialto Theatre*

27.06.2024 US Ventura, CA – The Majestic Ventura Theater*

28.06.2024 US Santa Ana, CA – The Observatory*

29.06.2024 US San Diego, CA – House of Blues*

31.07. – 03.08.2024 DE Wacken – Wacken Open Air *Ausverkauft*

Über Sebastian Bach

Mit seinem unnachahmlichen Dasein, so laut wie seine unverkennbare Stimme, hat Sebastian Bach seinen San-Andreas-Fault-großen Fußabdruck in diversen Branchen wie Musik, Theater, Film, TV und Kultur hinterlassen. Doch damit nicht genug: Er ist dabei, diesen noch weiter zu vergrößern. Bekannt wurde er u.a. als Schreiber und Sänger einiger der kultigsten Rockhymnen aller Zeiten. So zählen generationsübergreifende Hits wie 18 And Life, I Remember You, Youth Gone Wild, Slave To The Grind, Wasted Time und Monkey Business zu seinem Schaffenswerk. Des Weiteren schrieb er als „erster Heavy-Metal-Sänger des Broadway“ Geschichte, basierend auf seiner legendären Darbietung in Jekyll & Hyde: Das Musical und ergänzt von Hauptrollen in The Rocky Horror Picture Show und Jesus Christ Superstar. Aber auch in Fernsehserien und -filmen (u.a. Trailer Park Boys, Robot Chicken, SpongeBob Schwammkopf, The Masked Singer, Hell’s Kitchen) war er zu sehen. Er steckt einfach voller Überraschungen: Singt er heute noch als Naturgewalt ein Duett mit Axl Rose, ist er morgen wiederum sieben Staffeln lang Teil der Gilmore Girls.

