Cobra The Impaler: neue Single „Season Of The Savage“ jetzt erhältlich

Nach ihrem erfolgreichen Debüt Colossal Gods kehren Cobra The Impaler mit ihrem zweiten Album Karma Collision zurück, das am 31. Mai auf Listenable Records erscheint.

Karma Collision ist nicht einfach nur ein Nachfolger von Colossal Gods, sondern eine Verdoppelung, eine meisterhafte Weiterentwicklung, die ihren etablierten Sound in katastrophale neue Höhen treibt. Taucht ein in die wilde Intensität von Season Of The Savage, einem herausragenden Stück ihres neuen, explosiven Albums. Diese Single kombiniert unerbittliche Riffs mit tiefgründigen, bedrohlichen Texten, die die dunkelsten Ecken der menschlichen Natur widerspiegeln. Season Of The Savage ist eine kraftvolle Mischung aus Aggression und eindringlichen Melodien, die Cobra The Impalers typisches Metal-Können unter Beweis stellt. Erlebt die rohe Energie und den fesselnden Tiefgang dieser modernen Metal-Hymne, perfekt für jeden Hörer, der bereit ist, das Wilde in sich zu umarmen.

Seht euch das Video zu Season Of The Savage hier an:

Season Of The Savage ist hier erhältlich: https://bfan.link/season-of-the-savage

Mehr Infos zu Cobra The Impaler und ihrem kommenden Album Karma Collision findet ihr hier:

Cobra The Impaler sind:

Thijs De Cloedt (Gitarren)

Ace Zec (Schlagzeug)

Manuel Remmerie (Gesang)

James Falck (Gitarren)

Michele De Feudis (Bass & Gesang)

