Verlosung: zweimal 2 Tickets für das The Great Belgian Trendkill Konzert am 06.03.2025 im Hafenklang in Hamburg

Time For Metal und die STP Hamburg Konzerte GMBH gratulieren Jürgen aus Timmendorfer Strand und Regina aus Eberswalde zu jeweils 2 Tickets für das The Great Belgian Trendkill Konzert am 06.03.2025 im Hafenklang in Hamburg.

Belgiens aufstrebende Metal-Szene steht kurz davor, ihre nächste große Welle über Europa zu entfesseln. Unter dem Banner von The Great Belgian Trendkill werden drei der vielversprechendsten und aufstrebenden Metal-Bands Belgiens — Bark, Cobra The Impaler und Hippotraktor am 06.03.2025 im Hafenklang in Hamburg die Bühne stürmen.

Bands: Bark, Cobra The Impaler und Hippotrakto

Ort: Hafenklang, Hamburg

Datum: 06.03.2025

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 19:30 Uhr

Tickets ab: 18,00€ zzgl. Gebühren

Infos und Tickets: https://hamburgkonzerte.de/konzerte/the-great-belgian-trendkill/