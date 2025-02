Verlosung: zweimal 2 Tickets für das Zakk Sabbath Konzert am 18.03.2025 in der Markthalle in Hamburg

Time For Metal und die STP Hamburg Konzerte GMBH verlosen zweimal 2 Tickets für das Zakk Sabbath Konzert am 18.03.2025 in der Markthalle in Hamburg.

Am Dienstag, den 18.03.2025, wird die Markthalle in Hamburg zur Bühne für ein besonderes Rock-Erlebnis: Zakk Sabbath, die ultimative Black Sabbath-Coverband, macht im Rahmen ihrer Europe 2025-Tour Halt in der Hansestadt.

Die Band besteht aus einer beeindruckenden Besetzung: Frontmann Zakk Wylde (bekannt von Black Label Society und als langjähriger Gitarrist von Ozzy Osbourne) wird von Blasko (Bass, ebenfalls aus der Band von Ozzy Osbourne sowie Rob Zombie) und Joey Castillo (Schlagzeug, bekannt von Danzig und Queens Of The Stone Age) begleitet. Gemeinsam lassen sie die legendären Songs von Black Sabbath in einer mitreißenden Live-Performance wieder aufleben.

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 10.03.2025!