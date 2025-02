Hanging Garden: enthüllen Musikvideo zu „The Passage“

Die finnischen melancholischen Goth-Doomer Hanging Garden geben einen weiteren Vorgeschmack auf ihre kommende EP The Unending, die am 14. März auf Agonia Records erscheint, in Form der neuen Single The Passage und eines Musikvideos.

Seht euch das Video zu The Passage hier an:

Mehr Infos zu Hanging Garden und ihrer kommenden EP The Unending findet ihr hier:

Hanging Garden Besetzung:

Toni Hatakka – Gesang

Riikka Hatakka – Gesang

Rikaika Hataka – Gitarre, Gesang

Jussi Hämäläinen – Gitarren, Gesang

Mikko Kolari – Gitarren

Kimmo Tukiainen – Gitarren

Nino Hynninen – Keyboards

Jussi Kirves – Bass

Antti Ruokola – Schlagzeug

