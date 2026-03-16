Hanging Garden: veröffentlicht Musikvideo zur neuen Single „Eternal Trees Of Turquoise“

Die finnischen Death/Doom-Metaller Hanging Garden präsentieren das Musikvideo zu ihrer neuen Single Eternal Trees Of Turquoise. Das kommende Album Isle Of Bliss erscheint am 20. März über Agonia Records.

Seht euch das Video zu Eternal Trees Of Turquoise hier an:

Mehr Informationen zum kommenden Album Isle Of Bliss findet ihr hier. Unser TFM-Redakteur Juergen S. hat schon für euch bei Isle Of Bliss reingehört. Lest gerne hier seine Meinung zu Hanging Gardens neuem Album.

Hanging Garden online:

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