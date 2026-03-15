Sleeping Pulse: veröffentlichen das Musikvideo zu „Rise“ und geben Details zum kommenden neuen Album „Dreams & Limitations“ bekannt

Die Meister der musikalischen Melancholie, Sleeping Pulse, präsentieren die Video-Single Rise als erste Vorab-Single ihres kommenden Albums Dreams & Limitations. Das zweite Album des englisch-portugiesischen Duos erscheint am 5. Juni.

Das Musikvideo zu Rise kann ab sofort hier angesehen werden:

Kommentar von Sleeping Pulse: „The track Rise confronts the unnerving reality that there is no life without death“, schreibt Frontman Mick Moss. „Both are wound together so tightly that they tease each other. We can try our best to focus on the light, but the darkness is always there, tapping us on the shoulder.“

Es dauerte über ein Jahrzehnt, bis Sleeping Pulse einen mehr als würdigen Nachfolger von Under the Same Sky (2014) geschaffen hatten. Mit der Zeit kamen weitere neue persönliche Erfahrungen hinzu, die die Gefühle verstärkten, die Sleeping Pulse überhaupt erst ins Leben gerufen hatten, und die beiden Musiker vernahmen immer lauter den inneren Ruf, zu ihrem Projekt zurückzukehren. Schließlich konnten diese Gefühle nicht länger ignoriert werden, und Moss und Fazendeiro fühlten sich verpflichtet, erneut zusammenzuarbeiten, um neue Songs zu schreiben.

Mit Dreams & Limitations knüpfen Sleeping Pulse an ihren bisherigen Weg an und beschreiten behutsam ihren steinigen Pfad weiter. Das Album lädt all jene ein, denen es folgt, für die Rockmusik nicht nur aus Party und Action besteht. Dreams & Limitations verleiht Verlust und Schmerz eine musikalische Stimme, bietet aber auch Trost und Hoffnung und ist ein verständnisvoller Begleiter in diesen dunklen Zeiten.

Dreams & Limitations – Tracklist:

Dreams & Limitations Rise Illuminate The Butterfly Collector Two Wreaths The Constraint Behind the Glass Extrasolar When I Am Young Again

Sleeping Pulse schaffen es diesen existenziellen Schmerz in jeder Note ihres zweiten Albums Dreams & Limitations hörbar zu machen. Mit einer Mischung aus düsterem Progressive-Rock oder sogar Post-Rock als klanglicher Grundlage komponiert Sleeping Pulse Musik, die auf beste Weise tiefgründig emotional und gleichzeitig mitreißend ist. Die Songs des Duos verharren nicht im Selbstmitleid, sondern akzeptieren das Unvermeidliche und leben es aus, solange es währt.

Gesang aufgenommen von Mick Moss in den Wyresdale Studios, Liverpool (UK)

Akustikgitarren, zusätzliche E-Gitarren, Blechbläser, Streichersektion und zusätzliche Percussion aufgenommen von Paulo Basilio in den BuzzSound Studios, Lissabon (PT)

E-Gitarren und Bass aufgenommen von Luís Fazendeiro in den NeonSoul Studios, Lissabon (PT)

Schlagzeug aufgenommen von Pedro Mendes in den Stone Sound Studios, Rebordosa (PT)

Abgemischt von Peter Junge im Studio Peter Junge, Dohna (DE)

Gemastert von Martin Scheer bei Scheer Audio Mastering, St. Pölten (AT)

Artwork: Phobos Anomaly Design

Layout: Phobos Anomaly Design & Łukasz Jaszak

Aufnahmebesetzung:

Mick Moss – Gesang

Luís Fazendeiro – alle Gitarren, Bass, Klavier, Synthesizer, Programmierung

Marcelo Aires – Schlagzeug

Jenny O’Connor – weiblicher Gesang

Samuel Silva – Flöte, Blockflöte, Saxophon

Gastmusiker:

Pedro Mendes – Gitarrensoli bei The Constraint und Behind The Glass

Verfügbare Formate:

Dreams & Limitations wird als 48-seitiges Hardcover-Artbook mit 2 CDs, als limitierte 2-LP im Gatefold-Format auf marmoriertem, meerblauen, rauchfarbenen Vinyl, als 2-LP im Gatefold-Format auf schwarzem Vinyl sowie als Digipak-CD erhältlich sein.

Sleeping Pulse sind:

Mick Moss – Gesang

Luís Fazendeiro – Gitarre

Sleeping Pulse online:

www.facebook.com/SleepingPulse

www.instagram.com/mickmoss1975