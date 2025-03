Red Moon Architect: kündigen Album „October Decay“ an

Die Melodic-Doom-Metal-Band Red Moon Architect hat ihr sechstes Studioalbum mit dem Titel October Decay angekündigt, das am 17. April über Noble Demon veröffentlicht wird.

Ursprünglich aus Kouvola, Finnland, haben Red Moon Architect kontinuierlich hochgelobte Alben veröffentlicht und sich damit einen festen Platz in der Doom-Metal-Szene erarbeitet. Die Band, die ursprünglich als Solo-Projekt des Schlagzeugers Saku Moilanen begann, hat sich durch verschiedene Besetzungswechsel entwickelt und besteht nun aus Ville Rutanen am Gesang.

Nach der Veröffentlichung ihres Albums Emptiness Weighs The Most im Jahr 2020, ebenfalls bei Noble Demon erschienen, fügt October Decay ein weiteres Kapitel zur beeindruckenden Diskografie von Red Moon Architect hinzu. Ihre musikalische Reise hat sie durch vielfältige Klanglandschaften geführt, insbesondere mit Kuura im Jahr 2019, einem Release, der in dunklere, von Black Metal beeinflusste Gefilde eintauchte. Frühere Alben wie Fall (2015) und Return Of The Black Butterflies (2017) zeigen zudem ihre Entwicklung und ihr Engagement, fesselnden Doom Metal zu kreieren. Im Laufe der Jahre haben Red Moon Architect die Bühne mit erstklassigen Acts wie Amorphis, Swallow The Sun, Moonsorrow, Insomnium und Wolfheart geteilt und sich durch Auftritte bei zahlreichen Metal Festivals einen Namen gemacht.

Mit First Of October haben Red Moon Architect die erste Single aus ihrem bald erscheinenden Album veröffentlicht. Der Track wird von einem Musikvideo begleitet, das hier angesehen werden kann:

Die Single könnt ihr euch hier anhören.

October Decay wird am 17. April über Noble Demon erscheinen.

October Decay – Trackliste:

1. Frozen Tomb

2. The Depths

3. Decay Of Emotions

4. In Silence

5. On The Edge Of Sanity

6. First Of October

Facebook: https://www.facebook.com/RedMoonArchitect/

Instagram: https://www.instagram.com/redmoonarchitect/