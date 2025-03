Nail By Nail: kündigen erstes Full-Length-Album an

Nail By Nail wurden im September 2023 von Tobias R. /Gitarre (Imperium Dekadenz ,Ex-Demorphed) und Philipp H. /Gesang (Ex-Pighead, Kraanium) gegründet. Die ursprüngliche Idee, als reines Studioprojekt zu agieren, wurde nach Fertigstellung der ersten beiden Songs verworfen und man begann die Suche nach geeigneten musikalischen Mitstreitern, um auch live aktiv werden zu können.

Kurz darauf stießen Noel A. /Schlagzeug (SchlVchT, Illusive Hatred) und Lars H. /Gitarre (Pestilent Reign, Ex-Kahld) zur Band und Emmanuel B. /Bass komplettierte das Line-Up. Im Sommer 2024 veröffentlichte man auf digitalem Wege die ersten beiden Singles Embraced By Darkness und Crooked Nails und begann mit den Aufnahmen zum ersten Full-Length-Album Embraced By Darkness, welche im Februar 2025 abgeschlossen wurden.

Die unterschiedlichen musikalischen Erfahrungen und Einflüsse, welche die einzelnen Musiker in die Band einbrachten, kreierten einen Bastard aus wütendem und gleichzeitig emotionalem Black/Death Metal, der anno 2025 auch live bei zahlreichen Club- und Festivalshows seine Wirkmächtigkeit entfalten wird. Mit War Anthem Records fand die Band zügig ein Label, das von der musikalischen Qualität des Quintetts aus dem Südwesten Deutschlands überzeugt war und deren Debütalbum Embraced By Darkness am 07.05.2025 als CD und Digital veröffentlichen wird.

Nail By Nail Line-Up:

• Philipp H. – Vocals

• Tobias R. – Guitars

• Lars. H. – Guitars

• Emmanuel B. – Bass Guitar

• Noel A. – Drums

Embraced By Darkness Tracklist:

1. Born In Total War

2. Crooked Nails

3. Cosmic Fire

4. The Frozen Tomb

5. Embraced By Darkness

6. Dagger Nights

Live Schedule 2025:

• 28.06.25: Schwarzburger Metalwiesen

• 04.-07.09.25: Breakout Open Air

• 24.10.25: Würzburg, with Imperium Dekadenz, Vargsheim,…

• 30.10.-01.11.25: Weekender Tour TBA

• 05.-06.12.25: De Mortem Et Diabolum