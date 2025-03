Vinegar Hill: präsentieren Video zum aktuellen Song „Traitors Call“

Vinegar Hill, eine österreichische Melodic Death Metal-Band, veröffentlichen diese Woche ihr neues Album Darkness Echoes.

Das Video zum aktuellen Video Traitors Call sieht man hier:

Vinegar Hill live:

05.04.25 AT-Trofaiach, Mad Mountain Meeting

01.05.25 AT- Graz, Music House

02.05.25 AT- Salburg, Mark Salzburg

03.05.25 AT- Wien , Cafe Aera

07.06.25 AT-Imst, Stadtbühne

31.07.25 AT-Oberösterreich, Brain Bridge Festival

21.08.25 AT-Spital am Semmering, Kaltenbach Open Air