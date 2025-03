ProgStorm Festival 2025: verlängert sich auf drei Tage

Das ProgStorm Festival 2025 in Montréal, Québec, wird aufgrund der überwältigenden Nachfrage auf drei Tage erweitert! Das Festival findet am 8., 9. und 10. August 2025 im Le Ministère statt und vereint die besten lokalen Talente, aufstrebende Stars und international gefeierte Acts in einer einzigartigen Feier des progressiven Metals.

Der neu hinzugefügte Freitag eröffnet das Festival mit drei Bands, die die Tiefe und Vielfalt des modernen progressiven Metals verkörpern. Den Auftakt machen Ok Goodnight, eine der vielversprechendsten Gruppen der heutigen progressiven Metal-Szene, die komplexe Kompositionen mit tiefgreifendem emotionalen Ausdruck und dynamischem Musizieren kreiert. Die Keyboard-getriebene Virtuosität von Lux Terminus bietet eine atemberaubende, genreübergreifende Fusion aus progressivem Metal, orchestralen Arrangements und filmischen Klanglandschaften. Den Rahmen setzt Voidchaser, die einen emotionalen, filmischen Ansatz in das Genre bringen und schwebende Melodien, drückende Riffs und von Science-Fiction inspirierte Erzählungen miteinander verweben.

Wie bereits angekündigt, steigert der Samstag die Erwartungen mit einem Line-Up, das voller Kraft und Präzision steckt. Into Eternity kehren nach Montréal zurück und werden als Headliner des Abends ihre charakteristische Fusion aus progressivem und extremem Metal präsentieren. Sie werden begleitet von den komplexen und genreübergreifenden Kompositionen von The Anchoret, der Weltpremiere von Fleshvessel, einem internationalen Kollektiv, das die Grenzen des experimentellen und progressiven Metals neu definiert, sowie der atemberaubenden technischen Brillanz von Omnivide aus Moncton, New Brunswick. Den Abend eröffnet The Aphelion, einer der besten progressiven Metal-Acts aus Ottawa.

Der Sonntag bringt das Festival zu einem unvergesslichen Abschluss und zeigt musikalische Tiefe und technische Meisterschaft. Karcius, die renommierten Veteranen des progressiven Rocks und Fusion, werden den Abend mit ihren emotionalen und filmischen Kompositionen leiten. Sie werden begleitet von der introspektiven und kraftvollen Musik von The Reticent, die ihr kanadisches Debüt geben, den komplexen und tief immersiven Klanglandschaften von From Dying Suns, dem energiegeladenen progressiven Metal-Angriff von Imminent Sonic Destruction und einem der einzigartigsten Prog-Acts aus Montréal, Ashbreather, der die letzte Nacht einleitet.

Mit der Hinzunahme des Freitags hat sich das ProgStorm Festival 2025 zu einem unverzichtbaren Ereignis für Fans des progressiven Metals entwickelt. Dieses Festival ist kompromisslos und widmet sich sowohl den Fans, die für Prog Metal leben und atmen, als auch den unglaublichen Künstlern, die ihn zum Leben erwecken.

Das ProgStorm Festival, präsentiert von The Progspace und organisiert von Metal Shed Productions und Partnern, wird das erste Festival in Kanada sein, das sich vollständig dem progressiven Metal-Genre widmet. Geplant für den 9. und 10. August 2025, wird dieses Festival eine vielfältige Palette von Sub-Genres des progressiven Metals präsentieren, von klassischen Klängen bis hin zu den experimentellsten und extremsten.

Tickets sind erhältlich unter progstorm.com/tickets.

Facebook: facebook.com/progstormfestival

Instagram: instagram.com/progstorm_festival