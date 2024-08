Voidchaser: haben ihr Album „Valkyrie“ erneut heraus gebracht

Voidchaser, die progressive Death-Metal-Band aus Montreal und Stockholm, gibt stolz die Wiederveröffentlichung ihrer Debütsingle Valkyrie bekannt. Nach dem Erfolg ihrer Singles Tyrant und Star-Crossed Lovers, die zusammen über 30.000 Streams erreicht haben und ihre zwei kanadischen Touren in diesem Jahr befeuerten, verspricht Valkyrie, ihren kometenhaften Aufstieg fortzusetzen.

Valkyrie steht als kraftvolle Metal-Hymne, die Intensität und Melodie vereint. Der Song erzählt die Geschichte einer heldenhaften Kriegerin, die die Schwachen beschützt und das Böse mit unvergleichlichem Mut und Kühnheit bekämpft. Ihr unermüdlicher Geist und ihre unerschütterliche Entschlossenheit sind ein Leuchtfeuer der Hoffnung und Freiheit angesichts von Widrigkeiten.

Zur Feier des Jubiläums ihrer ersten Veröffentlichung haben Voidchaser Valkyrie, das ursprünglich am 21. Juli 2023 veröffentlicht wurde, komplett neu aufgelegt. Diese Jubiläumsausgabe zeigt die Weiterentwicklung der Band mit einer neuen Aufnahme und Produktion, ergänzt durch einen neu abgemischten und remasterten Sound von Jason Poulin. Mit über 25.000 Zuhörern, 40.000 Streams und 4.000 Playlist-Hinzufügungen auf Spotify seit der ursprünglichen Veröffentlichung hat sich die Band seitdem rasant entwickelt. Diese Neuauflage haucht dem Track neues Leben ein und hebt Voidchasers Wachstum und Innovation hervor.

Die Veröffentlichung von Valkyrie wird stark beworben, einschließlich eines bevorstehenden Musikvideos, das Fans und Kritiker gleichermaßen fesseln soll. Voidchasers einzigartige Mischung aus progressivem Metal, Pop-Sensibilitäten und Rock-Einflüssen hebt sie weiterhin in der Metal-Community hervor. Bekannt für ihre dynamischen Kompositionen und eindringlichen Melodien, werden sie oft mit Größen wie Dream Theater, Opeth, Haken, Megadeth, Devin Townsend und Between The Buried And Me verglichen.

Voidchasers wachsender Ruhm zeigt sich in der Anerkennung von namhaften Kritikern wie Metal Minded und Metal Universe. Während sie weiterhin die Aufmerksamkeit von Zuhörern weltweit auf sich ziehen, bereiten sie sich darauf vor, im September als Headliner auf der Terra Corp Presents: The Only Human Tour aufzutreten, bei der sie in verschiedenen Städten in Quebec, Kanada, auftreten werden.