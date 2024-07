Voidchaser: veröffentlichen ihren neuen Song „Star-Crossed Lovers“

Voidchaser, das Progressive-Metal-Ensemble aus Montreal und Stockholm, hat mit ihrer neuesten Single Star-Crossed Lovers erneut die Genregrenzen erweitert. Dieser kraftvolle Prog-Metal-Track verspricht, bei den Fans Anklang zu finden. Inspiriert von ikonischen Acts wie Opeth, Dream Theater, Between The Buried And Me und Haken, bietet Voidchaser eine musikalische Reise, die sowohl kraftvoll als auch energie Geladen in die Ohren der Hörer dringt.

Die Besetzung von Voidchaser, bestehend aus Chad Bernatchez (Gesang, Rhythmusgitarre, Hintergrundgesang), Jeffrey Lehberg (Leadgitarre), Jici LG (Bass, Synthesizer, Hintergrundgesang) und Andre Ouellette (Schlagzeug), zeigt eine bemerkenswerte Synergie. Ihre Fähigkeit, komplexe Muster, intensive Riffs und eindringliche Melodien zu kombinieren, kommt in diesem neuen, bisher eklektischsten Track voll zur Geltung.

Der Song taucht in die dunkle Faszination der Suche ein, die durch eine toxische Beziehung zu Substanzen symbolisiert wird. Dieser progressive Death-Metal-Track illustriert den Kampf und die Verführung der Abhängigkeit. Er setzt das weltraumthemenbezogene Werk fort, an dem sie seit ihrer Debüt-EP Odyssey und ihrem Hit Tyrant, der über 30.000 Mal auf verschiedenen Plattformen gestreamt würde

Die Veröffentlichung von Star-Crossed Lovers folgt auf den Erfolg ihrer Debüt-EP Odyssey und demonstriert die kontinuierliche Weiterentwicklung von Voidchaser. Diese Single beginnt mit einem donnernden Intro und führt zu einem dynamischen Zusammenspiel von schweren und melodischen Abschnitten, durchsetzt mit kraftvollen Gesangsharmonien, mitreißenden Gitarrensoli sowie einem präzisen Bass und Schlagzeug, die den Track antreiben.

Die Aufnahme von Star-Crossed Lovers wurde von Jici LG geleitet, um einen zusammenhängenden und ausgefeilten Klang zu gewährleisten. Das Mischen und Mastern übernahm Jason Poulin, dessen Aufmerksamkeit für Sound und Energie, die der Band entspricht, die volle Wirkung ihrer aufwendigen Arrangements zur Geltung bringt.

Von einigen als „Bon Jovi des Death Metal“ bezeichnet, hebt sich Voidchasers eklektische Mischung aus Progressive Metal, Pop-Sensibilität und Rock-Einflüssen in der Metal-Community hervor. Nach Abschluss ihrer ersten Tour in Ontario und Quebec im Juni bereitet sich die Band auf eine weitere Tour in Kanada im September