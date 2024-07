Amorphis: haben ‚Into Hiding‘-Liveclip online gestellt

Exakt 30 Jahre nach dem ursprünglichen Erscheinen des Amorphis-Kultalbums Tales From The Thousand Lakes würdigen die finnischen Metal-Ikonen das Werk mit einer einzigartigen Liveaufnahme, die in die Sammlung eines jeden Amorphis-Fans gehört. Kraftvoll, leidenschaftlich und unvergesslich: Die Band präsentiert sich mit diesem Livealbum/Konzertfilm in Topform und transportiert die Magie dieses Klassikers aus dem Tavastia Club (Helsinki, Finnland) in die weltweiten Wohnzimmer. Tales From The Thousand Lakes (Live At Tavastia) kann hier als CD+Blu-ray-Digipak oder farbige 2LP im Gatefold bestellt und obendrein digital erworben und gestreamt werden: https://amorphis.rpm.link/taleslivePR

In Form von Into Hiding gibt es zur Feier des Tages ab sofort auch noch einen dritten Ausschnitt aus dem Werk auf YouTube zu sehen. Zelebriert die Veröffentlichung mit Amorphis hier:

„Into Hiding hatte den Arbeitstitel ‚Rintamäkeläiset‘, da seine Anfangsmelodie etwas an jene alte finnische Fernsehserie erinnert“, schmunzelt Leadgitarrist Esa Holopainen. „Der Song selbst war damals enorm beliebt und findet auch heute noch regelmäßig seinen Weg auf unsere Setlist. Wer kann einem derartigen Mix aus alter finnischer Filmmusik, Death-Metal, arabischen Klängen und Black Sabbath auch schon widerstehen? Und das nicht zu verschweigende Basssolo tut natürlich sein Übriges!“

Ein gesamtes Album in chronologischer Reihenfolge auf die Bühne zu bringen, ist nichts Alltägliches. Ein derartiges Ereignis lässt alte Zeiten wieder aufleben und rückt unvergessliche Erlebnisse zurück in den Fokus. Wer wurde auch nicht langfristig vom atemberaubenden spirituellen Glanz, den Tales From The Thousand Lakes verbreitet, beeinflusst? Mit ihrem zweiten Studioalbum setzten Amorphis der finnischen Mythologie, Natur und Musik ein ewiges Denkmal, das bis heute von einer berührenden, inspirierenden und nachhaltig prägenden Aura umgeben wird.

Tales From The Thousand Lakes (Live At Tavastia) untermauert Amorphis‘ unvergleichliche Dynamik und künstlerische Einzigartigkeit, denn selten wurde die rohe Energie und emotionale Tiefe eines Liveauftritts derart greifbar eingefangen wie mit diesem besonderen Konzertfilm.

Amorphis‘ aktuelle Livetermine (inkl. zweier kürzlich bekanntgegebener Finnland-Headlineshows) findet ihr unter amorphis.net/tour.

„Dreißig Jahre alte Songs klingen wie neu und wäre die Platte nicht bereits erschienen, dann wäre sie heute genau richtig. Amorphis, auf dem hoffentlich noch lange anhaltenden Karrierehöhepunkt, liefern eine beeindruckende Performance ab…“ – Das schreibt unser Time For Metal Redakteur Kay L. in seinem Review: