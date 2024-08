Tuska Festival 2024 vom 28.06. bis 30.06.2024 in Suvilahti, Helsinki, Finnland (Tag 2)

Festivalname: Tuska Open Air Metal Festival 2024



Bands: Alestorm, Amorphis, Angus McSix, Ankor, Annisokay, Assemble The Chariots, Beyond The Black, Bloodred Hourglass, Bring Me The Horizon, Brothers Of Metal, Bury Tomorrow, Devourment, Dimmu Borghir, Dome Runner, Eivør, Elvenking, Fixation, Ghøstkid, Health, I Am The Night, I Am Your God, Infected Rain, Kaunis Kuolematon, Kerry King, Krypta, Last Society, Lord Of The Lost, Luna Kills, Make Them Suffer, Malformed, Nightstop, Opeth, Parkway Drive, Pendulum, Prestige, Putro In Black, Riverside, Rytmihäiriö, Sadistic Drive, Shereign, Sick Urge, Solence, Sonata Arctica, St. Aurora, Stam1na, Stratovarius, Suburban Tribe, Suotana, Swansong, Tarot, The Abbey, Turmion Kätilöt, Vola, Warmen, Zeal & Ardor

Ort: Suvilahti, Helsinki, Finnland



Datum: 28.06.2024 – 30.06.2024

Kosten: Tagesticket 139,00 €

Zwei-Tages-Ticket 189,00€

Festivalticket ab 239,00€

Festival-VIP-Ticket ab 359,00€

Besucher: ca. 60.000 über 3 Tage, Rekord von 23.000 am Samstag, dem 29.06.2024

Veranstalter: https://tuska.fi/en/about-us/about-us-2/

Link: https://tuska.fi/en/

Es ist der 29.06.2024, und zum Glück hat sich das Wetter beruhigt. Wir wissen nicht, wie es euch damit geht, aber selbst wenn es Sommer ist, hätten wir nicht erwartet, dass es in Finnland so heiß wird, im Vergleich zu den jetzigen deutschen Sommern. Deshalb sind wir sehr glücklich, dass die Hitze heute nicht so extrem ist. Zurück zum Festival: Bei Tuska geht es nicht nur um die Musik, sondern auch um das immersive Erlebnis, das die wunderbare Stadt Helsinki bietet, falls man es zwischen dem Trubel schafft, die Stadt zu erkunden. Umgeben von Wasser, bietet Helsinki einen malerischen Ausblick, den wir von unseren Gastgebern aus bis nach Suvilahti genießen.

Den zweiten Tag darf die internationale Band Ankor eröffnen, ursprünglich in Spanien gegründet. Die Band zeichnet sich durch ihre moderne Mischung aus Pop-Elementen und Metal aus, was sie zu einer alternativen Band mit frischem Sound macht. Sängerin Jessie Williams ist eine erstaunliche Frontfrau, die mühelos zwischen kraftvollen Gutturalgesängen und klaren Pop-Vocals wechselt, ohne auch nur einen Hauch von Schwierigkeiten zu zeigen. Der Gesang wird durch die makellose Instrumentalleistung der Band ergänzt, begleitet von einem theatralischen Auftritt und einer Choreografie der Streichermusiker, die das Publikum erfolgreich animiert. Erwähnenswert ist, dass Ankor keine Abstriche bei der Härte machen, um ihre alternativen Aspekte zu integrieren. Ihre Kompositionen bleiben aber durchaus hart und sind akzentuiert mit Breakdowns und härteren Elementen. Damit überzeugt die Band das Publikum, den allerersten Circle Pit des Tages zu starten.

Es ist Zeit, dass Vola die Hauptbühne Karhu eröffnet. Die Band begann mit Alien Shivers, einem Song aus ihrem Vorgängeralbum Applause Of A Distant Crowd, das 2015 veröffentlicht wurde. Sie spielten weiterhin Songs von all ihren vorherigen Alben, bis hin zu 24 Light Years von ihrem letzten Album Witness, das eine etwas ruhigere, aber höchst emotionale Atmosphäre schafft. Es ist eine interessante Setlist, weil sie es dem Publikum ermöglicht, die Entwicklung ihres Sounds nachzuvollziehen. Eines bleibt bei dieser Band konstant, und das ist ihr tiefes Engagement bei jedem einzelnen Liveauftritt. Tuska bildet da keine Ausnahme. Die progressive Band aus Dänemark schafft es, die Menge, die noch auf ein Signal zum Aufwachen wartet, sofort zu begeistern. Glücklicherweise hatte sich der Sound auf der Hauptbühne im Vergleich zum Vortag bereits stark verbessert. Einer der angenehmsten Aspekte von Volas Musik ist die Emotionalität ihrer Kompositionen, die die Zuschauer zum Mitsingen einlädt. Tatsächlich singt das finnische Publikum in den meisten Refrains laut mit, was nicht unbedingt selbstverständlich ist, soweit wir beobachten können. Die Band stellt dann ihren neuesten Song Break My Lying Tongue vor und kündigt ihr kommendes Album Friend Of A Phantom sowie die dazugehörige Europatournee an. Dieser Song bringt die Menge in Schwung und erzeugt sogar einen Circle Pit. Wir können Volas nächstes Album kaum erwarten.

Für die nächste Band eilen wir zur Radio City-Bühne. Das ist das Zelt, über das wir am ersten Tag gesprochen haben. Obwohl es nicht weit von der Hauptbühne entfernt ist, gestaltet sich der Weg dorthin natürlich langsamer, wenn viele Leute in diese Richtung strömen. Wir haben es zum Auftritt von Devourment geschafft. Die Band aus Texas, USA, ist bekannt für ihren groovigen und dennoch brutalen Death Metal-Sound. In den letzten Jahren haben sie jedoch auch andere Aspekte ihrer Musik thematisiert, wie zum Beispiel ihre Texte, die mehrmals als frauenfeindlich bezeichnet sind. Die Band selbst hat sich von diesen Themen distanziert und erklärt, dass diese Aspekte der Vergangenheit angehören. Die Besucher im Zelt sind in Partystimmung und feiern die Band enthusiastisch.

Zurück auf der Hauptbühne treffen wir auf das finnische Phänomen Tarot, angeführt von Marko Hietala, begleitet von seinem Bruder Sakari Hietala. Dieses berühmte Duo und seine Band stammen aus den frühen 80er-Jahren. Diese Konstellation bietet nicht nur verträumte Melodien, sondern auch eine großartige Atmosphäre, die vor allem durch das Zusammenspiel der beiden Bandmitglieder und den Rest der Band geschaffen wird. Zugegebenermaßen sprechen wir kein Finnisch und verstehen es auch nicht, aber wie wir hoffentlich alle wissen, sind die meisten emotionalen Ausdrücke universell. In Kombination damit unterhalten Tarot und ihre geschmackvollen Heavy-Metal-Klanglandschaften das finnische Publikum auf besondere Weise.

Wir begeben uns erneut zur zweiten Open-Air-Bühne, um Sonata Arctica mit ihrem legendären melodischen, symphonischen Klang zu erleben, der einen unabhängig von der Stimmung, in der man sich befindet, positiv beeinflusst – egal, ob man ihre Musik normalerweise mag oder nicht. Die Menge jubelt und singt Hits wie I Have A Right und Full Moon laut mit.

Weiter zum nächsten finnischen Phänomen des Tages: Stam1na auf der Hauptbühne. Diese Band lässt uns darüber nachdenken, warum wir eine ganze Reise nach Finnland unternehmen mussten, um sie zum ersten Mal live zu erleben. Das finnische Quintett hat überwiegend einen Thrash-Metal-Sound mit einigen Death-Metal-Anklängen. Eines der Dinge, die bei dieser Band sofort auffällt, ist, wie unglaublich „tight“ sie spielen und wie energiegeladen die Musiker sind, was eine makellose Performance möglich macht. Darüber hinaus wird ihre Musik durch eine beeindruckende Feuerlandschaft auf der Bühne untermalt, die dazu beiträgt, ein großartiges Spektakel zu schaffen. Man muss sagen, dass das Publikum mit dieser Band mehr als vertraut ist und auf jedes einzelne Wort von Frontmann Antti Hyyrynen, einem der Gründungsmitglieder, reagiert. Wieder einmal verstehen wir nicht viel von dem, was gesagt wird, abgesehen von ein paar Wörtern, mit denen ihr wahrscheinlich auch vertraut seid, wie Saatana und Perkele.

Zurück im Radio City-Zelt beeilen wir uns, um uns einen guten Platz am Fotograben zu sichern und ein paar Aufnahmen von einem unserer persönlichen Highlights des Abends zu machen. Das US-amerikanische Trio Health gibt mit seinem melancholischen und zugleich unglaublich energetisierenden Sound den Ton an und zeigt, wie vielseitig Industrial sein kann, gepaart mit einer beeindruckenden Bühnenpräsenz, die das gesamte Zelt in Bewegung versetzt. Gerne würden wir bis zum Ende des Konzerts bleiben, doch auf der Hauptbühne wartet ein weiteres Highlight des Abends.

Das Heimspiel der mächtigen Amorphis beginnt. Zu diesem Zeitpunkt merkt man, dass der Tag ausverkauft ist, denn das Festivalgelände von Suvilahti ist absolut gefüllt mit Menschen. Die meisten stehen sehnsüchtig da und feiern Amorphis, was eine herrliche Aussicht bietet. Die finnische Band wird von einer jubelnden Menge empfangen, die sich mehr als freut, die Legenden willkommen zu heißen. Sie beginnen mit Northwards aus dem Album Halo, das 2022 erschienen ist. Ihre heutige Setlist besteht hauptsächlich aus Liedern von Eclipse (2006) und Halo, aber auch Klassiker aus Tales From The Thousand Lakes (1994) wie The Castaway und Black Winter Day dürfen nicht fehlen. Ebenso werden Superhits wie Silver Bride aus dem Album Skyforger (2009) lautstark vom Publikum gefeiert und mitgesungen.

Noch einmal gehen wir zum Rock City Stage: Riverside starten großartig mit Addicted, einer etwas eingängigeren Komposition aus dem Album Love, Fear And The Time Machine. Das Quartett aus Polen hat eine einzigartige charismatische Ausstrahlung, die durch ihre glücklichen Gesichtsausdrücke charakterisiert wird und das Publikum während des gesamten Konzerts einlädt, ebenso glücklich und zufrieden zu sein. Klassiker wie Left Out dürfen nicht fehlen, ebenso wie neuere Lieder, die das Potenzial haben, zu Klassikern zu werden, wie Friend Or Foe? aus dem letzten Album ID.Entity. Trotz des eingängigeren Stils tragen diese Stücke eindeutig die Riverside-Marke und sind einfach großartige Kompositionen.

Bring Me The Horizon schließen den zweiten Tag des Tuska Festivals ab. Um einen guten Platz im Publikum zu ergattern, müssen wir uns durchkämpfen, da das Management der Band nur begrenzten Zugang zum Fotograben erlaubt. Zugegeben, wir sind nicht besonders gehypt auf den Auftritt, da wir die Band zwar kennen, sie aber eher etwas für die jüngere Generation zu sein scheint. Aus objektiver Perspektive gibt es jedoch einige Aspekte, die erwähnenswert sind. Die Band zeichnet sich durch ihre makellose Mischung aus poppigen, alternativen und härteren Klängen aus. Sie schaffen es sogar, dass Breakdowns in einem Pop-Song natürlich und nicht gezwungen wirken. Als Beispiele dienen Lieder wie Mantra und Top 10 Statues That Cried Blood. Obwohl dieser Stil ihnen zu großer Bekanntheit verholfen hat, bleiben sie ihren älteren, in die Deathcore-Richtung gehenden und deutlich härteren Kompositionen treu, wie Shadow Moses und Antivist aus dem Album Sempiternal (2013). Bei Letzterem darf das Publikum mitmachen, indem Sänger Oli Sykes Freiwillige auf die Bühne holt, um das Lied gemeinsam zu vollenden. Alles in allem ist es ein gelungenes Konzert mit einer herausragenden Produktion.

Ein letzter kurzer Stopp führt uns noch zur kleinsten Clubbühne auf dem Tuska Festival, um die Finnen von The Abbey als Abschluss zu sehen. Wir sind überrascht von dieser Band und ihrer exzellenten Interpretation von Doom/Progressive Metal, geschmackvoll akzentuiert durch die zweite Stimme der Sängerin Natalie Koskinen und den tadellosen Gesang von Gitarrist und Sänger Jesse Heikkinen. Zusammen kreieren sie eine dunkle und düstere, jedoch träumerische und melodische Atmosphäre, die als perfekter Abschluss dient.

Tag 1 verpasst? Hier kommt ihr zum Bericht: