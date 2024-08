Jäst: stellen die neue Single „Ten Years Plan“ vor

Mit Ten Years Plan schickt die neue Hardrockformation Jäst nun die dritte Single auf die Reise. Nachdem die ersten beiden Songs Heartlight und In The Thrill Of The Night schon sehr positiv aufgenommen wurden, legen die Vier nun beeindruckend nach. Komponiert und produziert wurde der Titel von Axel Ritt, die Lyrics stammen von Steven Wussow.

Gitarrist Axel Ritt sagt:

„Der Text des Jäst Titels Ten Years Plan, welcher von Bassist Steven Wussow verfasst wurde, handelt von einem Mann, welcher sein Leben komplett durchstrukturiert hat und dann mit Erschrecken fest stellen muss, dass sein „Zehn Jahres Plan“ nicht aufgeht. Alle Planung mit Job, Familie und Karriere lösen sich in Luft auf und lassen einen gebrochenen Mann zurück.

Fazit: „Wenn der Mensch Pläne schmiedet, fällt das Schicksal lachend vom Stuhl.“

Sängerin Jessica gibt im dazugehörenden Video die Erzählerin, während Gitarrist Axel, Bassist Steven und Schlagzeuger Timmi in die Rolle des gebrochenen Mannes schlüpfen.

