Jäst: präsentieren das Video zu „Kiss Yourself Goodbye“

Mit ihrer neuen Single Kiss Yourself Goodbye haben Jäst einmal mehr ihre Klasse unter Beweis gestellt. Nun legt das Quartett mit dem dazu gehörigen Video nach.

Jäst sind zurück – und sie sind lauter denn je! Die deutschen AOR-Rebellen Jäst drehen mit ihrem bisher heftigsten Track den Regler auf 11! Wenn du dachtest, die 80er seien tot – denk noch mal drüber nach. Das ist nämlich nicht der Rock’n‘Roll deines Vaters. Dies ist „80s AOR Reboot“ und das absolute Markenzeichen dieser Band.

Angeführt von der kraftvollen Sängerin Jessica Conte ist die neueste Hymne von Jäst ein Feuersturm aus Melodie, Attitüde und ernsthaften musikalischen Fähigkeiten. An der Baritongitarre und in der Produktion wirkt Axel „Ironfinger“ Ritt (ex-Grave Digger), unterstützt von Groove Commander Steven Wussow am Bass (Orden Ogan, ex-Xandria) und Donner-Maschine Timmi Breideband am Schlagzeug (Hämatom, ex-Freedom Call, ex-Bonfire).

Musikalisch ist es das bisher stärkste und explosivste Werk von Jäst-vollgepackt mit üppigen Arrangements, messerscharfen Hooks und einer erstklassigen Performance, die beweist, dass die vier von Jäst in ihrer eigenen Liga spielen.

Aufgenommen, gemischt und gemastert von Axel Ritt in den Meadow Studios, glänzt der Track mit analoger Wärme und digitaler Präzision. Das auffällige Coverbild? Das ist alles von Jessica Conte – Gesang und Visuals mit gleichem Flair.