Sixth Circle Fest und Crawling Chaos Live: findet am 20.09.2025 und 18.10.2025 statt

Ab heute habt ihr die Möglichkeit, euch über uns Tickets für zwei echte Underground-Highlights zu sichern!

Am 20.09.2025 steigt im JKC Troisdorf das Sixth Circle Fest XIV mit Mauler, Naxen und Machuka. Nur wenige Wochen später, am 18.10.2025, folgt an gleicher Stelle Crawling Chaos Live III mit Vendul, Necrotic Woods und Teufelnacht.

Die Tickets für beide Veranstaltungen bekommt ihr ab sofort unter: thecrawlingchaos-records.de/04-CONCERT-TICKETS

Neben Einzeltickets bieten wir euch auch Kombitickets zum Sonderpreis an. Der Versand erfolgt zuverlässig per Einschreiben Einwurf.

Support The Underground – wir sehen uns im JKC Troisdorf!