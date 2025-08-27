Christ Agony: veröffentlichen zweite Single und kündigen Pre-Order vom neuen Album an

Christ Agony präsentieren die zweite Single Nocturnal Dominion aus dem Album Anthems, das am 26. September 2025 bei Deformeathing Production erscheinen wird.

Hier der Clip zur neuen Single Nocturnal Dominion:

Anthems wird in verschiedenen Formaten veröffentlicht: Kassette (limitierte Sammlerausgabe), CD (klassische Jewelbox + Schuber), Vinyl (in mehreren Farbvarianten) und als limitiertes Sammler-Boxset mit der Kassette (in einer Farbe, die nur im Boxset erhältlich ist), der regulären CD, der Vinylplatte (in einer Farbe, die nur im Boxset erhältlich ist), einem von Cezar signierten Zertifikat und einer stilvollen Vinyltasche mit dem Christ Agony-Logo (nur im Boxset erhältlich).

Vorbestellungen auf der DP-Website sind ab dem 1. September 2025 möglich.