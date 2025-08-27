Verlosung: jeweils zwei Tickets der The Dark Tour mit Seven Blood und Mavis im September 2025

Time For Metal und die Semmel Concerts Entertainment GmbH verlosen jeweils zwei Tickets der Tour von The Dark mit Seven Blood und Mavis im September 2025. Wenn The Dark im September 2025 gemeinsam mit Seven Blood und Mavis nach Deutschland kommen, treffen düstere Industrial-Sounds auf emotionale Tiefe und musikalische Härte. Ihr könnt jetzt für folgende Shows jeweils zweimal zwei Tickets gewinnen:

18.09.2025 Berlin Bi Nuu

21.09.2025 Köln Helios 37

22.09.2025 München Backstage Club

Infos und Tickets findet ihr hier: https://www.eventim.de/artist/the-dark/?affiliate=SEM

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 07.09.2025!

Time For Metal und die Semmel Concerts Entertainment GmbH wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Sunday 7th of September 2025 12:00:00 AM