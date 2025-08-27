Månegarm: veröffentlichen ihre neue Video-Single „En Blodvittneskrans“

Am Freitag, dem 29. August, veröffentlicht das schwedische Blackened-Viking-Metal-Trio Månegarm sein mit Spannung erwartetes neues Studioalbum Edsvuren über Napalm Records. Nun präsentiert das Trio ein Lyric-Video zur neuen Single En Blodvittneskrans, das ihr euch hier ansehen könnt:

Mit einer Mischung aus roher Aggression, alter Schönheit und hypnotischen Black-Metal-Einflüssen, nordischer Mythologie, Ritualen und folkloristischer Weisheit in einem unerbittlichen Rausch orchestraler Finesse – auf dem Schlachtfeld des Viking Metal können nur diese schwedischen Legenden mit ihren donnernden Hymnen als Sieger hervorgehen. Mit über 30 Jahren kampferprobter Tradition behaupten sich Månegarm mit Edsvuren weiterhin als Fackelträger des Genres!

Über ihre neueste Single sagt die Band: „Auf En Blodvittneskrans lassen wir unserer Wut freien Lauf, und genau darum geht es auch in den Texten. Es ist der schnellste und intensivste Track des Albums, und der kraftvolle Refrain wird euch dazu bringen, die Lautstärke auf 11 zu drehen!“

Infos zum neuen Album findet ihr auch hier: