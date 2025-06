Månegarm: veröffentlichen neue Single/Video „Hör Mitt Kall“ aus ihrem kommendem Studioalbum

Månegarm haben ihr mit Spannung erwartetes neues Studioalbum mit dem Titel Edsvuren angekündigt, das am 29. August 2025 über Napalm Records veröffentlicht wird! Ein Musikvideo zu der ersten eindringlich kraftvollen Single Hör Mitt Kall feiert nun Premiere.

„2025 marks the 30-year anniversary for Månegarm as a band and what better way to celebrate than to release a brand new album!“, erklärt das Trio. „Edsvuren (Sworn) is our 12th studio album and it showcases every corner of the Månegarm music spectrum. After months of hard work we are so ready to release this beauty!“

Seht es euch das Video zu Hör Mitt Kall hier an:

Månegarm kommentieren: „Hör Mitt Kall is our first single from the new album. It’s heavy, it’s raw and it’s inspired by all the great heavy metal bands that made us fall in love with this kind of music! So get on board or move out of the way, this train won’t stop!“

Bekannt dafür, nordische Mythologie, alte Riten und folkloristische Weisheiten in ein unermüdliches Metal-Geflecht zu verweben, beschwören Månegarm erneut die Geister der Vergangenheit mit einem Lied, das durch die Hallen der Toten hallt – eine verzweifelte Beschwörung der in Wurzel und Erde begrabenen Ahnenstimmen. Hört jetzt Hör Mitt Kall auf allen digitalen Streaming-Diensten!

Edsvuren – Trackliste:

1. I Skogsfruns Famn (feat. Lea Grawsiö Lindström)

2. Lögrinns Värn

3. En Blodvittneskrans

4. Rodhins Hav (feat. Ellinor Videfors)

5. Till Gudars Följe

6. En Nidings Dåd

7. Hör Mitt Kall

8. I Runor Ristades Orden (feat. Ellinor Videfors)

9. Skild Från Hugen (Feat. Ellinor Videfors)

10. Likgökens Fest

11. Edsvuren (feat. Liv Hope Lenard)

12. Ofredsfylgjor

13. As Long As Winds Will Blow – Falkenback Cover (Bonustrack)

14. Flight Of Icarus – Iron Maiden Cover (Bonustrack)

15. Hear My Call – English Version Of Hör Mitt Kall (Bonustrack)

16. Ulvhjärtat – Exclusive Piano Version (Bonustrack)

Edsvuren wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– 4 Page Digipack

– 1LP Gatefold Black

– Wooden Box

– 2LP Gatefold Marbled Orange, White, Blue, Verde

– 1LP Gatefold Marbled Black Smoke

– Ynglingaättens Öde Wooden Box & Edsvuren Wooden Box

– Digital Album

Månegarm – Live-Termine:

05/30/25 – Dark Troll Festival – Schweinsburg Bornstedt/DE

06/20/25 – Hellfest – Clisson/DE

07/26/25 – HMN Festival – Heimburg/DE

08/02/25 – Wacken Festival – Wacken/DE

08/29/25 – Manegarm Open Air – Norrtälje/SWE

12/13/25 – Heavy Metal X´Mass – Mexico City/MEX

Die schwedischen Pioniere des Viking Metal, Månegarm, feiern ihre 30-jährige Karriere mit der Veröffentlichung ihres bisher eindrucksvollsten Albums. Als eine der führenden Bands des Genres vereinen sie erneut ihren unverwechselbaren Stil und den Bluteid von Viking-, Black- und Folk-Metal zu einer unvergesslichen und vielfältigen klanglichen Reise. Nachdenkliche und traumhafte atmosphärische Monster treffen auf Lieder für ein ordentliches Met-Binge – diese Mischung hat der Band eine treue internationale Fangemeinde und hochgelobte Auftritte bei renommierten Festivals wie Ragnarök und Summer Breeze Open Air eingebracht.

In ihrem kommenden Studioalbum Edsvuren legen Månegarm den Eid mit traditionellen nordischen Instrumenten ab, was für die notwendige Authentizität sorgt. Die Gastvokalistinnen Ellinor Videfors und Lea Grawsiö Lindström, die die Band bereits auf früheren Alben unterstützt haben, bieten erneut den perfekten Kontrast zwischen Härte und Schönheit. Auf dem Titeltrack Edsvuren stößt Sängerin Liv Hope Lenard zum Wolfpack und liefert eines der atemberaubendsten Highlights des Albums. Der akustische Meister Martin Björklund ist wieder am Violinenspiel zu hören und glänzt besonders in Stücken wie Rodhins Hav. Edsvuren wurde von Pelle Saether im Studio Underground aufgenommen und gemischt und von Sverker Widgren in den Wing Studios gemastert. Das epische Cover-Artwork stammt von Kris Verwimp.

Mit einer Mischung aus roher Aggression, uralter Schönheit und hypnotischen Black-Metal-Einflüssen, die nordische Mythologie, Riten und folkloristische Weisheit in einem unermüdlichen Rausch orchestraler Finesse vereinen – auf dem Schlachtfeld des Viking Metal können nur die schwedischen Legenden Månegarm mit ihren donnernden Hymnen siegreich hervorgehen. Mit über 30 Jahren bewährtem Erbe behaupten sich Månegarm weiterhin als Fackelträger des Genres mit ihrem kommenden Album Edsvuren.

Månegarm sind:

Erik Grawsiö – Gesang & Bass

Markus Andé – Gitarren

Jakob Hallegren – Schlagzeug

Månegarm online:

https://www.facebook.com/Manegarmsweden

https://www.instagram.com/manegarmofficial