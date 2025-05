Jäst: stellen ihre brandneue Single vor

Es gibt derzeit hierzulande wohl kaum eine Rockband, die kontinuierlich derart starke Songs veröffentlicht wie Jäst. Mit Do You Wanna Dance steht nun die nächste Single auf dem Programm. Jäst liefern mit dem neuen Track einen rockigen Dancefloor-Groover ab, der passend zum Monat Mai die tanzfreudigen Rockfans motiviert. Die Band – bestehend aus Sängerin Jessica Conte (Uriah Heep), Baritongitarrist Axel „Ironfinger“ Ritt (Ex-Grave Digger, Domain, Kingdom), Bassist Steven Wussow (Orden Ogan, Ex-Xandria) und Schlagzeuger Timmi Breideband (Hämatom, Ex-Freedom Call, Ex-Bonfire) – hat sich dem Motto „Bring Rock Back To Radio“ verschrieben und liefert mit ihrem Stil „80s AOR Reboot“ eine frische Hommage an die goldene Ära des Rock.

Wie bereits bei den ersten sieben Veröffentlichungen entstand auch Do You Wanna Dance in den renommierten Meadow Studios unter der erfahrenen Leitung von Axel „Ironfinger“ Ritt. Jäst stehen für kompromisslose Handarbeit: Jeder Ton wurde von echten Musikern eingespielt, jeder Gesangspart von Hand eingesungen. Auf KI und künstliche Hilfsmittel wurde bewusst verzichtet – ein Statement für ehrliche Musikproduktion, bei der Qualität und Authentizität im Vordergrund stehen. Das Artwork der neuen Single stammt erneut aus der Feder von Jessica Conte und rundet das Gesamtkonzept stilvoll ab. Jäst zeigen mit Do You Wanna Dance einmal mehr, wie moderner 80s-Rock klingen kann – lebendig, tanzbar und voller Leidenschaft.

Die aktuelle EP 5 knüpft nahtlos an die erfolgreichen Vorgänger an. Wie bereits bewiesen, fasst jede EP den bisherigen Single-Katalog der Band zusammen und bietet ihren Fans einen kompakten, zugleich aber umfassenden Überblick über die bisher veröffentlichten Highlights. Dieses innovative EP-Konzept, bei dem alle acht Wochen eine neue Veröffentlichung folgt, unterstreicht den Anspruch der Band, kontinuierlich frische und zugleich qualitativ hochwertige Rockmusik zu präsentieren.

5 Tracklist:

1. Heartlight

2. I Can See Clearly Now

3. A Love Like That

4. Like The Way I Do

5. In The Thrill Of The Night

6. Ten Years Plan

7. Road Of Destiny