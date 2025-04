Jäst: stellen ihre neue EP „5“ vor

Jäst präsentieren ihre aktuelle Veröffentlichung. Die Band bleibt ihrem Rhythmus treu und stellt die bisherigen Songs in dieser EP mit dem Titel 5 zusammen. Mit 5 bekräftigen Jäst nicht nur ihre Position als innovativer Vertreter des „80s AOR Reboot“, sondern zeigen auch eindrucksvoll, dass echter Rock nach wie vor lebendig und relevant ist. Die Band lädt alle Fans ein, sich von der Leidenschaft und dem unverwechselbaren Sound begeistern zu lassen und gemeinsam den Rock ins Radio zurückzuholen.

Fans haben ab sofort die Möglichkeit, ihren persönlichen Lieblings-Streamingdienst auszuwählen und den Pre-Save für die neue EP zu tätigen:

5 Tracklist:

1. Heartlight

2. I Can See Clearly Now

3. A Love Like That

4. Like The Way I Do

5. In The Thrill Of The Night

6.Ten Years Plan

7. Road Of Destiny

Die neue EP 5 knüpft nahtlos an die erfolgreichen Vorgänger an. Wie bereits bewiesen, fasst jede EP den bisherigen Single-Katalog der Band zusammen und bietet ihren Fans einen kompakten, zugleich aber umfassenden Überblick über die bisher veröffentlichten Highlights. Dieses innovative EP-Konzept, bei dem alle acht Wochen eine neue Veröffentlichung folgt, unterstreicht den Anspruch der Band, kontinuierlich frische und zugleich qualitativ hochwertige Rockmusik zu präsentieren.

Die Besetzung der Band besteht aus vier herausragenden Musikern:

– Jessica Conte (Uriah Heep) – Gesang und das Cover Artwork

– Axel „Ironfinger“ Ritt (Ex-Grave Digger) – Baritongitarre sowie Produzent und technischer Kopf (Aufnahme, Mixing und Mastering in den Meadow Studios)

– Steven Wussow (Orden Ogan, Ex-Xandria) – Bass

– Timmi Breideband (Hämatom, Ex-Freedom Call, Ex-Bonfire) – Schlagzeug

Aber wer ist denn nun Jäst eigentlich? Hinter den kraftvollen Melodien und den mitreißenden Vocals steht eine talentierte Gruppe von Musikern: Axel Ritt, bekannt für seine Arbeit mit Grave Digger und Domain, bringt seine Bariton-Gitarrenkünste ein, während Steven Wussow, Bassist von Orden Ogan und Domain, mit seinem markanten Bassspiel die fabelhafte Ergänzung bildet. Timmi Breideband, ehemals bei Bonfire und Freedom Call, liefert an den Drums die dazugehörige solide Rhythmusgrundlage. Das Herzstück der vierköpfigen Band ist die charismatische Sängerin Jessica Conte, deren beeindruckende Rockstimme dem Sound von Jäst einen ganz eigenen unverwechselbaren Klang verleiht.