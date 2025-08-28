Maahes: kündigen neues Album „Nechacha“ an, das am 19. September 2025 bei Massacre Records erscheint

Aus den Tiefen des Bayerischen Waldes aufgestiegen, kehren Maahes mit ihrem zweiten Album Nechacha zurück – einem Werk, das spürbar härter, düsterer und orchestraler ist als alles, was sie bisher veröffentlicht haben. Das Album erscheint am 19. September 2025 über Massacre Records und wird als CD Digipak, limitierte Vinyl-LP und in digitalen Formaten erhältlich sein.

Benannt nach dem Flagellum, dem altägyptischen Symbol der Herrschaft, das von Pharaonen und Göttern getragen wurde, markiert Nechacha eine neue Ära für Maahes: epische Arrangements, monumentale Orchestrierung und ein tieferer Abstieg in die schwarze Leere – ohne dabei die rohe und ungestüme Wildheit ihrer früheren Werke aufzugeben.

Während ihr Debütalbum Reincarnation aus dem Jahr 2020 fest im traditionellen Black Metal verwurzelt war, erweitert Nechacha die Vision der Band um eine cineastische Dimension, die an die frühen Dimmu Borgir erinnert, aber unverkennbar in der einzigartigen Atmosphäre von Maahes geschmiedet wurde.

Nechacha befasst sich mit altägyptischen Ritualen, Okkultismus, göttlichem Wahnsinn und dem Erbe untergegangener Imperien. Die elf Tracks bewegen sich zwischen den Themen Wiedergeburt und Zerstörung, Selbstüberschätzung und Hingabe, Herrschaft und Transzendenz und formen einen Klang-Tempel, in dem Mythos und Metal aufeinanderprallen und verschmelzen.

Nechacha Tracklist:

1. Magic Slave

2. The Resurrection

3. Lord Of The Underworld

4. Morbid Love

5. Cult Of The Sun

6. The Crown And The Sceptre

7. Keeper Of Secrets

8. Obsidian

9. Patron Saint Of Pharaohs (Feat. Lele Habel)

10. Medusa

11. Nephthys’ Tears (Remixed & Remastered)

Nechacha wurde von Thomas Winnerl und Heiko Müller produziert und von Heiko Müller und V. Santura in den Woodshed Studios abgemischt. Das Cover-Artwork stammt von Marcus Röll / Autumn Arts.

Maahes live:

27.09.2025 DE – Erfurt , From Hell

04.10.2025 DE – Essen, Turock

17.10.2025 DE – Cham, LA

18.10.2025 DE – Leipzig, Hellraiser

24.10.2025 DE – Bochum, Matrix

25.10.2025 DE – Berlin , Orwohaus

01.11.2025 DE – Herford, Kulturhaus

07.11.2025 DE – Heidelberg, Halle02

21.11.2025 DE – München, Backstage

Maahes wurden 2015 in Grafenau (Bayerischer Wald) gegründet und beschäftigten sich auf der Debüt-EP Ancient Force (2016) zunächst mit der griechischen Mythologie, bevor sie sich ganz dem ägyptischen Konzept in Musik, Texten und Ästhetik verschrieben. Es folgten Festivalauftritte bei Wolfszeit und Ragnarök (2018).

Im Jahr 2020 unterschrieb die Band einen Vertrag bei MDD Records und veröffentlichte ihr Debütalbum Reincarnation, gefolgt von ausgedehnten Tourneen durch Clubs, Festivals und Osteuropa. Zu den Auftritten gehörten das Dark Easter Metal Meeting, das Barther Metal Open Air und Tourneen mit Eisregen.

Mit Nechacha, das im September 2025 erscheinen soll, sind Maahes bereit, die nächste Stufe zu erklimmen – ausgestattet mit einem Album, das kompromisslos schwarz, tief atmosphärisch und konzeptionell unnachgiebig ist.

Maahes sind:

Horus – Gesang, Bass

Thot – Hintergrundgesang, Gitarren

Sobek – Schlagzeug