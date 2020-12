MDD X-Mas: Battlesword, In Sanity & Maahes

Die Feiertage stehen vor der Tür, und damit zwischen Süßkram und Gänsebraten niemand auf eine gehörige Portion Metal verzichten muss, präsentieren MDD/Black Sunset drei fette Label Specials zu Weihnachten:

24. Dezember • 10 Uhr

Die Melodic Deather von Battlesword veröffentlichen mit Smothered ein weiteres Video zu einem Song von ihrem letztjährigen Album And Death Cometh Upon Us, in welchem sie diesmal quasi live performen: https://www.youtube.com/watch?v=hrddR1tl2Fo

25. Dezember • 15 Uhr

Die Modern/Melodic Deather von In Sanity veröffentlichen nicht nur The Stendhal Syndrome von ihrem Welcome To The Show Album auf Youtube, sondern veranstalten gleichzeitig noch eine Weihnachtsverlosung auf ihrem Facebook Profil: https://www.youtube.com/watch?v=QZk-T3YhINs

26. Dezember • ab 20:00 Uhr

Die ägyptophilen Black Metaller von Maahes, die mit ihrem Debut Album Reincarnation dieses Jahr für Aufsehen sorgten, streamen ihre komplette Live at Woid Weyd Metal Show auf Facebook! https://www.facebook.com/MaahesOfficial

Battlesword: https://www.facebook.com/Battleswordofficial

In Sanity: https://www.facebook.com/insanitymodernmetal

Woid Weyd Metal: https://www.facebook.com/woidweydmetal

MDD: https://www.facebook.com/MDDShop

Quelle: MDD Records