The Metafiction Cabaret: Weihnachten mit der Band

Die Welt steht Kopf. Und das zu Weihnachten. Und was machen die vier Theater-Punks von The Metafiction Cabaret? Sie werden kreativ, schreiben einen verrückten Weihnachtssong und produzieren ein aufwändiges Musikvideo:

The Ballad Of Topsy Turvy erzählt die Geschichte des fiesen Wichtels Topsy, der das Chaos liebt. 2020 ist sein Jahr! Alles anders, alles seltsam, alles durcheinander. Aber jedes Chaos wird irgendwann Normalität. Und so bleibt Topsy nichts anderes übrig, als erneut am Rad zu drehen.

Der Song entführt in alte Klangwelten. Weihnachten im Zirkus, Savoy-Oper aber auch Punk auf dem Jahrmarkt. Das Video kommt mit einem derart morbiden Charm daher, als hätten sich Tim Burton und Bertold Brecht zusammengetan, um ihre weihnachtlichen Traumata filmisch zu verarbeiten.

Der Künstler Ernesto Lucas illustrierte extra für diese Produktion die Geschichte von Topsy Turvy. Ein ganzes Bilderbuch entstand zu der von der Band völlig neu erfundenen Legende. Das Multimedia-Genie Anne Sturm erstellte das Video. Der Song wurde von Fabio Buemi von den TrixxStudios Berlin gemixt und gemastert.

Das ganze Video wurde kontaktfrei vor Greenscreen gedreht. Die Weihnachtsfeier der Band findet also dieses Jahr vollständig im virtuellen Raum statt. Zusehen lohnt sich! Und der Song bleibt im Ohr.

Der Song erscheint auf Bandcamp und wird im nächsten Jahr Teil einer Weihnachts-EP der Band. Jedes Jahr veröffentlichen The Metafiction Cabaret neben Song und Musikvideo auch einen aufwändigen Adventskalender. In diesem Jahr ist es ein vollständig in Eigenproduktion entstandenes Krimi-Hörbuch mit 24 Kapiteln.

Unterstützen kann man die Band, indem man den Song z.B. bei Bandcamp runterlädt/kauft: https://themetafictioncabaret.bandcamp.com/track/the-ballad-of-topsy-turvy

Weitere Videos der Band:

Ballade von der mittellosen Kunst: https://youtu.be/43iB11DnQZg

Claim To Power: https://youtu.be/oBHIEwwClwA

Jester King: https://youtu.be/Xum1DTz8tfk

Happiness Officer: https://youtu.be/79N5dxw1rUw

The Metafiction Cabaret

Beautific Charms

facebook.com/themetafictioncabaret/

the-metafiction-cabaret.com/

https://open.spotify.com/artist/4ctbL62tB8N7f6HshxTWEL?si=ddSOGwhJRH-ps4s51tYKXw

Quelle: Gordeon Music