Urferd: veröffentlicht Video zum Song „Hemfärd“ aus dem Album „Resan“

Das Album nimmt den Hörer mit auf eine Reise durch dunkle und alte Wälder, wo uns Not und Auseinandersetzungen folgen, doch wo die Schönheit und Weite der feierlichen nordischen Landschaft fortbesteht und einen mit all ihrer Macht durchdringt. Von der Darstellung des heiteren Morgengrauens in der Albumeröffnung bis hin zur Ruhepause an einer Feuerstelle bei Einbruch der Dunkelheit durchquert Resan in seinen acht Songs eine Vielzahl fesselnder musikalischer Landschaften und Themen. Urferd markiert den Beginn eines neuen musikalischen Kapitels für den Gründer und das einzige Mitglied Daniel Beckman und bringt eine erfrischend neue Perspektive in das Genre, die die bisherigen Grenzen der dunklen atmosphärischen Volksmusik herausfordert.

Fans von Wardruna, Heilung, Forndom, Myrkur, Garmarna und Loreena McKennitt werden begeistert sein.